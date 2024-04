Iniziato il conto alla rovescia per Moncalieri LavORA, dove si incontrano domanda e offerta

E' iniziato il conto alla rovescia che porta alla seconda edizione Moncalieri LavORA, la giornata – evento nata per aiutare i cittadini a trovare opportunità concrete di lavoro. Un appuntamento che quest’anno diventa più grande e si sposta al Pala Expo di Piazza del Mercato, mercoledì 15 maggio dalle ore 9 alle 17.

“Abbiamo deciso di scommettere, di nuovo, su Moncalieri LavORA” ha ribadito il sindaco Paolo Montagna. "Vogliamo affermare con tutte le nostre forze che il lavoro non è solo una necessità economica, ma un diritto fondamentale per la dignità di ogni persona”. Far incontrare domanda e offerta di lavoro

“Ci muove la preoccupazione per il lavoro, quello che manca o che non consente alle persone di realizzarsi o di mantenersi. E ci muove la responsabilità di fare insieme la differenza per le persone e per le realtà produttive. Vogliamo unire le energie e fare crescere il nostro territorio: con Moncalieri LavOra dimostriamo concretamente che lavoro, dignità e sviluppo sono i pilastri su cui si costruisce il futuro di Moncalieri” aggiunge la squadra di assessori comunali coinvolti nella realizzazione dell’evento.



MoncalieriLavORA è un format unico a livello regionale che coinvolge tutte le reti locali impegnate sul tema del lavoro con l'obiettivo di accorciare la distanza tra i cittadini e le opportunità di lavoro e di formazione. Tutti i soggetti coinvolti

L'evento, infatti, è gratuito e aperto a tutti e vedrà anche la partecipazione del Centro per l’Impiego di Moncalieri, Obiettivo Orientamento Piemonte, le agenzie per il lavoro, enti di formazione, organizzazioni sindacali e di categoria, INAIL e tutti i soggetti pronti ad offrire informazioni, opportunità di lavoro e percorsi formativi. Un'occasione imperdibile per incontrare direttamente i potenziali datori di lavoro e scoprire le novità dei vari settori produttivi.

Il tema del lavoro è uno dei bisogni espressi con maggior forza dai cittadini; al tempo stesso gli operatori locali del settore lavoro chiedono supporto nella fase di individuazione di disoccupati con competenze specifiche rispondenti ai bisogni delle attività produttive locali. La risposta non può che essere che sistemica, attivando le reti, le esperienze, le risorse per convergere su una visione di comunità che trova risposte differenziate per i vari interlocutori.

“La partecipazione del Centro per l'impiego di Moncalieri alla seconda edizione dell'evento Moncalieri LavORa conferma la fiducia che Agenzia Piemonte Lavoro ripone nella virtuosa connessione con la rete di realtà pubbliche e private territoriali. Lo scopo condiviso rimane offrire servizi efficaci a beneficio concreto delle persone e dei tessuti economici locali”, dichiara Laura Rizzo, responsabile del Centro per l’impiego di Moncalieri. Focus speciale sui giovani

Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani, i quali verranno accolti in un contesto facilitato, coordinato e organizzato dal servizio MoncalieriLavoro, per raccontarsi al meglio, per farsi conoscere e per scoprire le risorse presenti, che possono essere per loro una opportunità reale e accogliente. Sarà cura dei coordinatori del progetto la promozione di “offerte young”, alle quali potranno candidarsi anche gli studenti dell’ultimo anno delle Agenzie formative che verranno accompagnati in visita all’evento.

L’iniziativa è organizzata dalla Città di Moncalieri e dalla Cooperativa Educazione Progetto, nell’ambito di Moncalieri per le Persone: "Attraverso Moncalieri LavORA, ci impegniamo a rispondere concretamente alle esigenze di formazione e occupazione dei cittadini" conclude Fabiana Brega, Direttrice di Moncalieri per le Persone. “Un intenso lavoro portato avanti tutti i giorni dai servizi che si occupano di orientamento al lavoro e che, in questa occasione, restituiscono alla cittadinanza tutta la loro rete di opportunità”.

A chi è dedicata l'iniziativa

L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, è rivolta a:

- disoccupati alla ricerca di lavoro o di percorsi formativi professionalizzanti o di rinforzo di competenze;

- lavoratori che intendono cambiare lavoro;

- studenti degli ultimi anni delle scuole superiori;

- persone iscritte nelle banche dati di tutti i servizi territoriali potenzialmente interessati (servizi sociali, centro per l’impiego, studenti scuole superiori, studenti e adulti iscritti al CPIA, cittadini stranieri…)

- tutta la rete degli operatori locali delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro, dell’istruzione della formazione.

I due incontri che introducono l'evento

“Aspettando MoncalieriLavORA” sono due incontri informativi che consentiranno ai disoccupati di prepararsi per una candidatura efficace, dalla stesura di un curriculum ben fatto alla gestione del colloquio di lavoro. Le attività si terranno presso la Bottega Limone in Via Pastrengo 88 – Moncalieri.

Lunedì 29 aprile ore 15 - “Il mondo del lavoro e il contratto a termine” a cura delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Lunedì 6 maggio ore 15 - “Dal cv al colloquio. Prepariamoci insieme!” a cura del Centro per l’Impiego e Generazione Alleanza.

L'attività sarà condotta dagli operatori del servizio MoncalieriLavoro in collaborazione con i recruiter di Alleanza Assicurazioni, che sveleranno i segreti per una candidatura efficace.

L’evento MoncalieriLavORA si terrà Mercoledì 15 maggio presso il PalaExpo, una nuova location più ampia e spaziosa, in grado di accogliere una rete di partners che è cresciuta e che può offrire maggiori opportunità ai cittadini in cerca di lavoro.

La giornata inizierà alle ore 9 con una Tavola Rotonda: una presentazione a più voci della situazione del mercato del lavoro sul territorio. Interverranno Centro per l’Impiego di Moncalieri, INAIL, le Organizzazioni Sindacali locali CGIL, CISL e UIL, e le Organizzazioni Datoriali di categoria.

Obiettivo: costruire occasioni di approfondimento e condivisione tra i diversi attori territoriali sul tema del lavoro, dei bisogni formativi, delle prospettive di sviluppo del mercato del lavoro locale. A seguire, alle ore 11, i cittadini potranno candidarsi alle 70 posizioni aperte in diversi ambiti lavorativi. Tutti gli operatori saranno pronti ad accogliere i candidati che potranno immediatamente proporsi a posizioni aperte e reali nel modo più agile e veloce, presentandosi direttamente ai selezionatori presenti nei diversi stand, muniti di alcune copie di curriculum vitae aggiornato. Dopo il primo contatto sul modello speed date, i selezionatori svolgeranno immediatamente un breve colloquio di conoscenza, raccoglieranno il curriculum vitae e avvieranno successivamente il processo di selezione presso la sede del soggetto promotore (Centro impiego, SAL, Agenzia per il lavoro).

La rete coinvolta in Moncalieri LavORA

- il Centro per l’Impiego di Moncalieri;

- Obiettivo Orientamento Piemonte - Regione Piemonte;

- l’Unione dei Comuni (Servizio Inserimenti Lavorativi);

- le Agenzie per il lavoro: Adecco, ADHR Group, Atempo, Agenzia CIFI, GiGroup, Humangest, MAW, Randstad, Synergie;

- il CPIA “Tullio De Mauro” Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti;

- la scuola superiore ITIS Pininfarina;

- le Agenzie Formative: Enaip, Engim, Immaginazione & Lavoro;

- i SAL (Servizi al Lavoro accreditati) Consorzio NAOS, Associazione Formazione 80;

- l’Associazione AID (Associazione Italiana Dislessia), e l’Associazione La goccia di Lube;

- l’INAIL sede Moncalieri;

- le Organizzazioni Sindacali territoriali: CGIL, CISL, UIL;

- le Associazioni di Categoria: Consorzio Vadò, ASCOM, Coldiretti, Confesercenti, Confartigianato, Confagricoltura, LegaCoop, CNA, Inforcoop, ConfCooperative.

Per maggiori informazioni: MoncalierInforma Lavoro - Comune di Moncalieri