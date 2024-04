Maltrattamenti a ex fidanzate o familiari, i carabinieri di Moncalieri fanno scattare quattro volte le manette

Uomini che non si vogliono rassegnare alla fine di una storia d'amore e continuano a minacciare (e in alcuni casi anche a picchiare) la ex. Ma pure figli che tormentano i genitori, chiedendo continuamente soldi per alimentare i loro vizi. Il risultato è che per ben quattro volte i carabinieri di Moncalieri hanno fatto scattare le manette negli ultimi giorni per maltrattamenti ai danni di familiari o ex compagne.

Due episodi a Beinasco

In due casi l'arresto si è verificato nel territorio del Comune di Beinasco: un primo provvedimento è scattato perché un cinquantenne non aveva ottemperato al divieto di avvicinamento alla ex e si è presentato al bar sotto casa sua. Nel secondo episodio manette ai polsi di un uomo di 40 anni, che aveva picchiato la fidanzata di tre anni più giovane.

Moncalieri e La Loggia

Gli altri due arresti sono stati effettuati nei confronti di figli che maltrattavano i genitori. Il primo caso si è registrato a Moncalieri, il secondo a La Loggia, dove un 35enne, che pure era stato allontanato da casa, continuava a tormentare i genitori, con minacce e insulti allo scopo di estorcere denaro.