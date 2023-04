A Grugliasco proseguono fino a fine mese i lavori di sfalcio del verde pubblico

Fino al 29 aprile proseguiranno le lavorazioni del primo sfalcio dell'erba nelle aree verdi comunali dislocate su tutto il territorio (Lotto I e Lotto II) nei parchi, giardini pubblici e scolastici, aree cani, cigli stradali. Inoltre saranno sistemate con una nuova ornamentazione floreale, i monumenti e i cippi, in occasione della festa della Liberazione il 25 aprile e in memoria dei martiri di Collegno e Grugliasco del 1945.

Di seguito gli elenchi delle vie e dei parchi interssati dal primo taglio:

Lotto II - (“AGRISERVIZI")

Parco Villa Claretta

Borgo Ambito A Parco Donatori di Sangue – aiuole - cigli

Borgo Ambito B Parco Centrale e Pineta - aiuole – cigli - area cani

Borgo Bastioni

Vinci ovest Giardino e aiuole

Via Leonardo da Vinci aiuole Borri-La Salle

Via Olmetto (Parcheggio)

Via Cotta riquadri ciliegi

Caserma Carabinieri

Via Cravero aiuole

Viale Giustetti aiuole

Viale Gramsci

Via Leonardo da Vinci (aiuole giardini e cigli)

Via Palli – Via Colombo – Via Cantore - Via Baracca: Giardini e aiuole

Via Baracca incolto ex ATC

Via M.Polo – Via N.Sauro : aiuole e spartitraffico

Scuola Elementare Ungaretti

Parcheggio Cimitero fronte parte vecchia

Aiuola Monumento Cimitero

Area verde Cimitero parte nuova

Ciglio Via Cravero incolto Cimitero

Area verde Str.Pronda ed area cani

Aiuole corso Tirreno presso sottopasso

Via Quarto dei Mille giardini e cigli

Strada Antica di Grugliasco :aiuole e cigli

Via Leopardi: aiuole

Via Marzabotto: giardini e aiuole

Borgata Lesna (aiuole spartitraffico e area cani incolti)

Scuola Materna Morante

Scuola Levi - Don Caustico

Via Quenda giardino

Via Alberto Sordi, spartitraffico, pista ciclabile e cigli

Strada Campagnola, Via Manzoni, Via Quarto dei Mille ciglio

Cavalcaferrovia Corso Torino

Incolto campi CUS parti in piano

SISTEMAZIONE ED ORNAMENTAZIONE FLOREALE MONUMENTI/CIPPI PER IL 25 APRILE

Piazza Matteotti bassa ( aiuola Tasso)

Piazza Matteotti bassa (aiuola Camelia)

Piazza Don Cocco Monumento

Piazza 66 Martiri Monumento Alpino

Piazza 66 Martiri vasi balconata

Piazza 66 Martiri aiuola Faggio

Cimitero Monumento

Via Lupo fronte Chiesa San Cassiano

Villa Claretta

Parco Champagnat Monumento

Lotto I – (GREEN LINE di BELTRAMO Giovanni)

Parco Kimberley di Via Crea

Giardino Eunice Kennedy, di Via Allason (confine con Torino)

Rotatoria Via Crea/Corso Salvemini

Via Crea Gard rail lato campi

Via Crea banchina lato incolto

Aiuole Via Crea (da Corso Salvemini a Via Moncalieri)

Rotatoria Via Crea/Via Moncalieri

Aiuole Via Crea (da Via Moncalieri a Via Allason)

Rotatoria Via Crea/Via Allason

Strada del Barocchio da Via Crea a Strada del Gerbido (banchina stradale e cigli)

Strada del Barocchio da Via Crea Corso Allamano (cigli)

Via Moncalieri (aiuole parcheggio civ. 29-35)

Via Moncalieri (bordo stradale/marciap. civ. 16-30)

Piazzetta Andrea Camilleri (parcheggio Via Don Borio angolo Via Moncalieri)

Parcheggio Via Moncalieri angolo Via Corti

Piazzale di Via Moncalieri (fronte civ n. 128)

Angolo Via Don Borio

Area verde di Via Corti

Giardino tra Via Cordero e Via Crea

Scuola dell’infanzia "Casalegno", di Via Maria Cordero 10 (solo parti libere dal cantiere)

Aiuole controviale Corso Allamano, presso civici 48-60-66-70-72

Aiuole Via Indipendenza

Aiuole Via Aurelio Ceresa

Aiuole Via Maestri del Lavoro

Aiuole Via Nuccio Bertone

Rotatoria Via Nuccio Bertone/Via San Paolo

Aiuole Via della Libertà

Via Alfieri Maserati

Via Primo Levi

Via Cumiana

Aiuole e spartitraffico di Via San Paolo compreso parcheggio civ. 87

Via Lidice tratto erba con tigli da San Paolo al fondo della via

Banchina Viale Lidice da Strada del Portone a Via San Paolo compreso parcheggio civ. 37

Controviali C.so Allamano da cavalcavia fino a Strada del Gerbido

Aiuole Corso Allamano presso civico 34

marciapiedi inerbiti di Corso Allamano

Via Rivalta

Aiuole controviale Strada del Portone, presso civici dal 121 al 129

SISTEMAZIONE ED ORNAMENTAZIONE FLOREALE MONUMENTI/CIPPI PER IL 25 APRILE

Cippo Monumentale Area verde fronte Comando Polizia Locale Via C.L.N. n. 55

Cippo Monumentale Giardino “Marangoni” Via Fabbrichetta angolo Via Don Caustico

Cippo Monumentale Largo Colajanni tra Corso M. L. King e Via Galimberti

Cippo Monumentale Giardino Vittime dello Stadio di Heysel Via Galimberti

Monumento Via Olevano Tra Via F.lli Rosselli e Via F.lli Bandiera

Monumento Piazza Papa Giovanni XXIII

Madonnina presso case ATC Via Galimberti

Rotatoria Piazza Papa Giovanni XXIII / Via Galimberti

Parco “Bongiovanni” via Olevano

Monumento “Resistenza e Pace” Via Lupo

Monumento “San Rocco” Piazzale San Socco/viale Gramsci

Viale Echirolles vasi su aiuole spartitraffico