A Torino è già partita la lotta alla zanzara: "Tombini e pozze zone più rischiose"

Nel capoluogo piemontese è già partita la lotta alle zanzare: a condurre la “guerra” è l’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente. Secondo la legge regionale, l’attività di contrasto all’insetto deve iniziare entro il 15 aprile: una scadenza che l’I.P.L.A. quest’anno ha potuto rispettare perché aveva già a disposizione 40 mila euro di soldi dalla Regione, a cui se ne aggiungono altrettanti dal Comune di Torino, per un totale di 80mila. E così all’ombra della Mole sono già operativi i tre tecnici da campo, a cui si aggiunge un tecnico scientifico, che fanno monitoraggio sul territorio e individuano tutti i punti critici.

Tombini e ristagni zone più rischiose

“Ristagni d’acqua, tombini e pozze – spiega Paolo Roberto, responsabile del progetto Zanzare per l’Istituto – sono le zone più rischiose. Accanto a questo lavoro, facciamo divulgazione tramite volantini, incontri e il sito https://zanzare.ipla.org/index.php/it/”. Il personale provvede a piazzare delle trappole che “producono” anidride carbonica, simulando così il respiro umano: quest’ultimo è un potente attrattore per le femmine di zanzare. In parallelo vengono collocati dei bicchieri neri, con all’interno un legnetto di masonite, attorno al quale la zanzara tigre depone le uova: attività che permettono di capire la presenza sul territorio.

Estate 2022 con pozze infestate

“Alla luce dell’inverno caldo e siccitoso – continua Paolo Roberto –, da tre settimane abbiamo messo delle trappole sul territorio piemontese per vedere se ci fossero infestazioni precoci: ad oggi sono zero”. L’estate scorsa, contrassegnata da pochissime precipitazioni e da temperature torride, ha rappresentato un unicum. “In Piemonte – spiega il responsabile - è successa una cosa particolare: i bacini idrografici non sono erano totalmente asciutti, ma solo parzialmente. Si sono generate così pozze d’acqua ferma, dove miriadi di zanzare si sono sviluppate: abbiamo avuto una situazione simile ad anni dove è piovuto molto”. Oltre a Torino, sono 220 i Comuni sparsi su tutta la regione coinvolti nel progetto, dove sono impegnati 55 persone tra tecnici e personale scientifico.

Con il cambiamento climatico zanzare in montagna

Dall’iniziativa sono esclusi i paesi montani, sopra i 600 metri. Anche se lo scenario sta rapidamente cambiando. “Ci sono dati poco incoraggianti: sono state trovate zanzare tigri fino a 1.400 metri, in posti come la Valsusa, il Colle di Tenda e della Maddalena. E’ uno degli effetti del cambiamento climatico” conclude Paolo Roberto.