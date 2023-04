I Casino Royale in concerto per Ogr Club

Domenica 14 maggio torna OGR Club: ospiti del prossimo appuntamento, i Casino Royale. Storica formazione milanese in attività dal 1987, la band è tornata sulle scene nel 2021 con l’EP “Polaris”, decimo disco in studio ed ennesima reincarnazione musicale del gruppo guidato da Alioscia. Trenta minuti di musica eclettica che spazia dalla canzone, alla composizione orchestrale e cameristica, dall’elettronica di radice europea a groove di derivazione black.



OGR Club, il format delle OGR Torino che ospita i protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale, porterà nella suggestiva cornice del Duomo una band culto, per un live che si preannuncia come un racconto spontaneo colmo di onestà intellettuale in cui verrà ripercorso l’intero universo sonoro che caratterizza i Casino Royale.



Il live del 14 maggio vedrà Alioscia accompagnato da Patrick Benifei - voce piano -, Geppi Cuscito - basso e chitarra -, Marta del Grandi - voce e sintetizzatore, Lillo Dadone - batteria-, Vito Miccolis - percussioni. Con questa nuova formazione composta da veterani e nuove leve i Casino Royale si ripropongono dal vivo. Come consueto i nuovi brani tratti dal loro ultimo EP Polaris influenzano negli arrangiamenti i classici della band che vengono riproposti in chiave contemporanea. Non è mai un déjà vu, non è mai una celebrazione nostalgica ritornare a vederli dal vivo, ma un’immersione nel qui ed ora che dura dal 1987.



La partecipazione agli eventi di OGR Club è gratuita fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni ogrtorino.it