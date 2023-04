“Impresa Sociale – Coesione, Sviluppo, Lavoro”, al via quattro seminari di approfondimento promossi da Vol.To

“Impresa Sociale – Coesione, Sviluppo, Lavoro”, al via quattro seminari promossi da Vol.To

“Investi su di te. Investi sugli altri” è lo slogan che accompagna il progetto “Impresa Sociale – Coesione, Sviluppo, Lavoro” promosso da Associazione Volontariato Torino – Vol.To ETS con il sostegno della Camera di Commercio di Torino. L’intenzione del progetto è mettere a disposizione di Enti del Terzo Settore, futuri imprenditori sociali e cittadini iniziative e servizi utili a strutturare idee imprenditoriali in campo sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.

Al via da lunedì 8 maggio quattro seminari con la partecipazione di esperti ed organizzazioni che, nell’Area metropolitana di Torino, promuovono l’ecosistema dell’economia civile, della generazione di Impatto e Innovazione sociale. Gli incontri sono rivolti ad Enti del Terzo Settore interessati a convertirsi in impresa sociale, imprese sociali già costituite e aspiranti imprenditori sociali, nonché chiunque abbia interesse ad approfondire la tematica in oggetto e ad affrontare le sfide del nuovo welfare.

È possibile iscriversi ai seminari al seguente link.

Calendario e relatori:

• IMPRESA SOCIALE - A TORINO, IN PIEMONTE, IN ITALIA, IN EUROPA

LUNEDI’ 8 MAGGIO (ONLINE), 18:00 -20:00

Incontro introduttivo in cui verrà tracciato il profilo delle imprese sociali operanti nel contesto territoriale torinese e piemontese ma anche in quello nazionale ed europeo.

Relatori:

Alberta Coccimiglio, Osservatorio imprenditorialità sociale Camera di Commercio di Torino, per panoramica su Torino e Piemonte

Felice Scalvini, Direttore responsabile rivista Impresa Sociale, per panoramica italiana

Giulia Galera, EURICSE, per panoramica europea

• IMPATTO SOCIALE - UNA SFIDA PER IL TERZO SETTORE E IL MONDO DELL’IMPRESA LUNEDI’ 15 MAGGIO (IN PRESENZA), 18:00 - 20:00

Volontariato Torino ETS in via Giolitti 21, Torino

Verrà messo al centro del dibattito il tema della generazione e della valutazione dell’Impatto Sociale come strumento per misurare la sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria delle attività promosse dai soggetti profit e non profit.

Relatori:

Paolo Biancone, Dipartimento di Management - Università di Torino

Mario Calderini, Torino Social Impact

Lavinia Pastore, Open Impact

• IMPRESE IBRIDE. MODELLI D’INNOVAZIONE PER GENERARE VALORE

LUNEDI’ 22 MAGGIO (ONLINE), 18:00 - 20:00

Profit e non profit, pubblico e privato, lavoro e volontariato: i confini tra queste dimensioni appaiono sempre più sfumati di fronte alla comparsa di sfere “ibride” in cui si affermano nuove e molteplici modalità di produrre valore da parte di imprese di capitali, organizzazioni non profit e amministrazioni pubbliche.

Relatori:

Paolo Venturi, Direttore di AICCON

Flaviano Zandonai, Open innovation manager presso il Gruppo cooperativo Cgm

• MODELLI E SERVIZI PER LO SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE

LUNEDI’ 5 GIUGNO (IN PRESENZA), 18:00 - 20:00

Volontariato Torino ETS in via Giolitti 21, Torino

Attraverso il coinvolgimento dei soggetti di rappresentanza del Terzo settore, della Cooperazione sociale, della Camera di Commercio di Torino e della rete di sostegno alla creazione di imprese si farà il punto sulla situazione dei servizi utili alla costituzione di un’impresa sociale.

Relatori:

Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di Commercio di Torino

Luigi Bobba, Presidente Osservatorio Terzjus

Dimitri Buzio, Presidente Legacoop Piemonte

Gianni Gallo, Presidente di Confcooperative Piemonte Nord

Laura Orestano, Amministratrice Delegata SocialFare