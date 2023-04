Trasporti, da oggi 18 treni in più per raggiungere la Liguria e le località di mare

Arrivare sulle spiagge della Liguria in treno da oggi è ancora più facile. Da questo fine settimana e fino al 10 settembre, tutti i weekend e i giorni festivi saranno attivi 18 treni in più collegheranno il Piemonte alla riviera ligure di Ponente mettendo a disposizione oltre 23mila posti in più.

Uno slancio per il turismo ligure meta prediletta dei piemontesi, commenta positivamente l'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Gabusi, che incentiva l’utilizzo dei treni anche nel periodo estivo. Con questa integrazione, continua l'Assessore piemontese, sarà più facile recarsi verso le mete marittime senza l'uso dell'auto privata, facilitando soprattutto lo spostamento dei giovani e incentivando la mobilità sostenibile.

Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Piemontese, in collaborazione con la Regione Liguria, grazie all'accordo con Trenitalia offriranno infatti ai piemontesi e ai liguri per tutta l'estate ulteriori collegamenti tra Torino e Savona, Albenga e Imperia.

I 18 Ponente line si aggiungono agli attuali 18 collegamenti giornalieri tra Torino e Savona (di cui 6 proseguiranno fino a Ventimiglia) e le nuove corse sono già visibili sul portale www.trenitalia.it

Commenta positivamente l’iniziativa anche l’Assessore regionale ai Trasporti e Turismo della Regione Liguria, affermando che si aspetta per i prossimi ponti di primavera e per quest'estate il pienone e che i collegamenti ferroviari, sempre più ampi, rendono la Liguria ancora più appetibile.