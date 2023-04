Mentre si svelano i misteri delle chiavi dei portafogli di criptovalute, TMS Network (TMSN) prevale, scalzando i rivali Stacks (STX) e Fantom (FTM) sul mercato

Ogni giorno che passa, sono molte le cose che accadono nel settore delle criptovalute. Molte criptovalute come Stacks (STX) e Fantom (FTM) non sono esattamente in linea con la crescita prevista. Non si può dire lo stesso di TMS Network (TMSN), che ha già registrato un aumento delle entrate del 2.240%.

Questo dato è piuttosto impressionante se si considera che TMS Network (TMSN) è solo nella seconda fase della sua prevendita.

Stacks (STX)

Un progetto di criptovaluta che mira a consentire alle dApp e agli smart contract di utilizzare il Bitcoin (BTC) come asset, Stacks (STX) ha uno scopo unico. Questo processo Stacks (STX) serve anche a regolare le transazioni sulla blockchain di Bitcoin (BTC). Per spiegare meglio, ogni transazione del livello Stacks (STX) viene automaticamente regolata e sottoposta a hash sul primo livello di Bitcoin (BTC).

Come molte criptovalute, Stacks (STX) ha visto un paio di picchi nella sua giornata. Questo ha ripagato gli investitori che sono entrati presto in Stacks (STX). Naturalmente, con gli effetti di un mercato orso prolungato, Stacks (STX) ha subito un forte calo e da allora sta cercando di risalire.

Sebbene negli ultimi due mesi Stacks (STX) abbia registrato un notevole balzo del suo valore, questo potrebbe essere temporaneo. La tecnologia e l'ecosistema per i quali Stacks (STX) è nota sono molto redditizi. Tuttavia, molti trader non sono sicuri che valgano la pena di essere mantenuti a lungo termine.

Fantom (FTM)

Principalmente rivolta agli sviluppatori, Fantom (FTM) è una piattaforma di contratti intelligenti che offre servizi finanziari decentralizzati. La DeFi è diventata sempre più importante nel mercato delle criptovalute, ed è qui che Fantom (FTM) ha trovato la sua casa. Alcuni dei problemi che Fantom (FTM) risolve riguardano la velocità delle transazioni e altri problemi legati alle piattaforme di contratti intelligenti.

Fantom (FTM) è stata creata con l'idea di fungere da alternativa a Ethereum (ETH). Grazie alla scalabilità, alla decentralizzazione e alla sicurezza, Fantom (FTM) supera molti limiti delle precedenti generazioni di blockchain.

L'adattabilità di Fantom (FTM) si è ampliata nel corso degli anni, ma il suo valore di investimento non è riuscito a tenere il passo. Fantom (FTM) è un altro progetto di criptovaluta che è stato schiacciato dal peso di un mercato ribassista implacabile. Al momento in cui scriviamo, Fantom (FTM) è disponibile a 0,50 dollari, che non è molto rispetto al suo picco nel 2021.

TMS Network (TMSN)

Nell'attuale situazione del mercato delle criptovalute, molti investitori guardano a TMS Network (TMSN) come a una delle migliori opportunità di investimento. Questo per molte ragioni, in quanto TMS Network (TMSN) offre vantaggi attraverso la sua piattaforma di trading e il token $TMSN. Con la piattaforma di trading, TMS Network (TMSN) fornisce analisi sulla catena, una funzione di social trading e strumenti di gestione del portafoglio.

Questo è solo un assaggio delle capacità di TMS Network (TMSN). I vantaggi per i possessori di token di TMS Network (TMSN) sono molto più ampi. Non appena si investe, si ottiene l'accesso ai diritti di voto sulle decisioni di governance, alla condivisione dei ricavi delle commissioni e a molto altro ancora.

Ciò che rende il tutto ancora più interessante è che TMS Network (TMSN) è ancora in fase di prevendita, il che lo rende la scelta perfetta per un'adozione precoce. Molti analisti del mercato suggeriscono TMS Network (TMSN), che dovrebbe salire a 1 o 2 dollari dopo la prevendita. TMS Network (TMSN) ha una tabella di marcia molto lunga e i primi investitori attendono l'inizio del rialzo dei prezzi.

Conclusioni

Considerando che il valore dei token di TMS Network (TMSN) è aumentato del 1600% fino ad ora, ci si può aspettare molto di più lungo la strada. Con un cancello d'ingresso relativamente conveniente, TMS Network (TMSN) è un'opzione di investimento stellare per i trader di tutti i ceti sociali. Se siete alla ricerca di un progetto che moltiplichi il vostro investimento iniziale, TMS Network (TMSN) è la strada da percorrere.

