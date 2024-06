Paolo Damilano al mercato di piazza Foroni: "Il voto delle Europee fondamentale per il futuro di tutti noi"

Una mattinata di ascolto e confronto, per Paolo Damilano, al mercato di piazza Foroni. Il candidato di Forza Italia al Parlamento Europeo ha volito incontrare i cittadini in un luogo simbolo dello scambio commerciale e culturale nel cuore di Barriera di Milano.

"Facciamo il pieno di proposte e idee per un'Europa più vicina alle esigenze delle persone e dei territori", ha spiegato Damilano.

Damilano ha poi voluto ribadire l'importanza del voto del prossimo 8-9 giugno. "Bisogna andare dai cittadini per far capire l'importanza del voto europeo", ha spiegato, "E' importante parlare di cosa si vota, quando e come si vota. Le elezioni europee saranno di fondamentale importanza per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni. Le elezioni proporzionali, come quelle per il Parlamento Europeo, danno inoltre l'opportunità di scegliere il proprio candidato indicando un nome, ed è un elemento che può fare la differenza, per noi, per la nostra città, per il nostro territorio".