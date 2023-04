Il miglior mercato di scommesse sulla pallavolo su cui scommettere

La pallavolo è oggi classificata come il quinto sport più popolare al mondo. Anche se può sembrare uno sport un po’ scanzonato, in realtà è estremamente competitivo diventando oltremodo uno sport di riferimento per le giovani generazioni di tutto il mondo. Quello che era considerato un semplice passatempo da spiaggia è ora diventato uno sport di squadra ampiamente praticato che ha ampio spazio persino alle Olimpiadi.

Tuttavia, lo sport da solo non è l'unica cosa che è cresciuta in popolarità, poiché anche le scommesse relative hanno preso il volo negli ultimi anni. Proprio come qualsiasi altro sport, ci sono una serie di campionati e competizioni su cui puoi scommettere. A causa del crescente interesse per questo sport, l'industria delle scommesse ha dovuto sviluppare le proprie offerte per soddisfare le esigenze degli scommettitori. Per questo motivo molti sono oggi i elenco siti scommesse nuovi non AAMS che offrono la possibilità di scommettere sulla pallavolo offrendo sia diverse opzioni che l’opzione di piazzare pronostici live quando la partita è già in corso.

Se vuoi cimentarti nel mondo delle scommesse sportive sulla pallavolo controlla per prima cosa se il tuo bookmaker di fiducia offra questo sport e quali opzioni di scommessa. Se così non fosse cercane uno più adatto alle tue esigenze meglio ancora che offra molte opzioni di scommessa. Una volta fatto questo, puoi iniziare a sviluppare la tua comprensione delle scommesse sulla pallavolo e come investire saggiamente i tuoi soldi. Quella che segue è una spiegazione dei diversi aspetti delle scommesse sulla pallavolo e di cosa devi fare per padroneggiarli.

Alcuni buoni motivi per scommettere sulla pallavolo

Spesso quando si pensa alle scommesse sullo sport vinee in mente il calcio. Tuttavia tra le altre proposte disponibili la pallavolo è una delle più interessanti. Ecco alcuni punti a favore da considerare:

la pallavolo professionale è facile da capire quanto la versione amatoriale che potresti aver giocato tu stesso, imparerai rapidamente a giocare e diventerai presto un esperto;

la particolarità che differenzia la pallavolo dagli altri sport è che puoi scommetterci tutto l'anno, per questo motivo, le offerte dei bookmaker sono attive in diversi mesi dell'anno;

questo sport è molto popolare specialmente da qualche anno a questa parte, pertanto, i bookmaker offrono ora una gamma completa di quote di scommesse il che ti apre molte opportunità per ottenere profitti decenti;

i campionati di pallavolo sono un ottimo modo per scommettere su squadre che vengono cancellate dagli analisti tradizionali, ma sono quelle che ritieni giocheranno bene;

la pallavolo è uno dei primi 20 sport più scommessi.

Scommettere sul vincitore di una partita di pallavolo

Se stai cercando la scommessa più semplice allora pronosticare a squadra vincente di un incontro di pallavolo è quella adatta. Qui scommetterai solo su quale squadra dovrebbe vincere la partita. I bookmaker stabiliranno quale squadra per loro è la favorita e quindi offriranno loro quote più basse. Se selezioni questa squadra, avrai maggiori probabilità di vincere ma non guadagnerai affatto molti soldi. Considera la probabilità che il perdente sia vittorioso e metti i tuoi soldi con loro se pensi che abbiano delle possibilità.

Se vuoi entrare seriamente nelle scommesse sulla pallavolo e diventarne un esperto, devi capire il ruolo dei bookmaker e le loro modalità operative. La maggior parte dei bookmaker offre molte funzionalità, come i feed live, per aiutarti a guadagnare profitti da una gamma di mercati diversi. Tuttavia, possono anche limitare i tuoi profitti a lungo termine attraverso margini elevati su mercati selezionati. Dovresti anche essere consapevole del fatto che hanno il potere di limitare o chiudere il tuo conto scommesse se dimostri di essere uno scommettitore di successo costante.

Le future bets sulla pallavolo

Se c'è una competizione di pallavolo imminente, piazza le tue scommesse pera vere delle quote migliori. Un esempio potrebbe essere scommettere su quale paese vincerà la medaglia d'oro olimpica prima dell'inizio dell'evento. Il paese meno favorito avrà quote maggiori mentre quello dato per vincitore le avrà minori ma spesso potrebbe vincere anche un paese che non era dato tra i massimi favoriti inizialmente.

Scommettere sui set totali

Il bookmaker stabilirà un valore e spetterà a te pronosticare se il numero di set vinti dalla squadra sarà superiore o inferiore a tale valore. Questo formato è molto popolare tra gli scommettitori, poiché il numero verrà fissato in modo da consentire a entrambe le selezioni di avere quote comparabili.

Impostare pronostici con l'handicap

Le scommesse sull'handicap si utilizzano quando c’è una forte disparità tra le squadre contendenti. Per rendere la scommessa più equa è possibile applicare un handicap a favore di un dei tema per riequilibrare la partita. L’handicap non è altro che dei punti di vantaggio, oppure una penalità, a una delle squadre. La scommessa è vincente qualora la squadra su cui si è puntato vince oltrepassando l’handicap assegnatogli. Con handicap diversi il bookmaker propone quote altrettanto diverse.

Pronostico su un set

Le scommesse sui set vengono piazzate solo sull'esito del primo set o su un particolare set della partita. Ad esempio, puoi scommettere che la tua squadra si assicurerà il primo set. Se ce la fanno, vincerai anche se la tua squadra alla fine perde.

Le scommesse multiple sulla pallavolo

Se preferisci provare aumentare i tuoi profitti e scommettere su una serie di partite, prova a utilizzare un accumulatore di scommesse sulla pallavolo. Se non vuoi rischiare troppo, puoi ad esempio scommettere sui vincitori più prevedibili di cinque partite diverse. Questo è un modo per crearsi una sorta di schedina personalizzata, in gergo detta accumulatore. Questo tipo di giocate aggiungono premio aggiuntivo sul totale vinto dei singoli pronostici. Tuttavia basta non indovinare uno solo dei pronostici tra quelli selezionati per perdere anche tutti gli altri. Di solito puoi piazzare fino a dodici giochi/vincitori nella tua multipla.

Qualche pensiero finale

La pallavolo è uno sport entusiasmante da seguire, competitivo e vibrante. Farlo avendo anche in mano una scommessa lo rende anche più elettrizzante. Ricorda di prendere le informazioni necessarie sulle squadre prima piazzare la tua scommessa e non esagerare con gli importi. Le scommesse sono pur sempre un piacevole passatempo e non devono diventare un’ossessione.