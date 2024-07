Barriera di Milano trova l'antidoto contro vandalismo e degrado: arrivano le prime bibliopanchine

Incentivare l'aggregazione di quartiere e rivitalizzare le aree verdi prese d'assalto da vandali e delinquenza, con questo spirito "l'associazione Arcobaleno APS", che opera dal 1988 nel settore delle malattie mentali, ha realizzato le prime bibliopanchine per i parchi torinesi: panche appositamente ristrutturate e riverniciate per ospitare lo scambio di libri e letture tra i residenti del quartiere. Incentivare aggregazione e inclusione sociale

Il progetto intende incentivare l'aggregazione di quartiere e l'inclusione sociale, ma soprattutto utilizzare il fenomeno del bookcrossing per incentivare e riavvicinare le persone alla lettura. Il progetto prende il via da Torino nord con 4 panchine all’interno della Circoscrizione 6: la prima panchina è stata realizzata nell’area antistante il palazzo del centro civico, di via San benigno 22, la seconda in piazza Rostagni, seguono infine le panchine di piazza Respighi e piazza Saragat. Tra cultura e lotta alle povertà

"Da 4 anni portiamo avanti l'idea di diffondere il bookcrossing, lavorando sul discorso delle povertà ma anche sugli aspetti relazionali - ha dichiarato il referente della sede di Arcobaleno in Barriera Fabrizio Ritorto - La nostra associazione si occupa di persone con fragilità e abbiamo messo insieme diverse esperienze per realizzare le bibliopanchine. Nel quartiere contiamo più di 100 punti in cui consegniamo libri al pubblico, da oggi incrementiamo l'iniziativa con le panchine, oggi punti fissi disponibili 24 ore su 24."

"Noi nasciamo 35 anni fa da questo quartiere, quindi era fondamentale per noi realizzare questo progetto nella Circoscrizione 6 - ha spiegato il presidente dell'associazione Arcobaleno Ivo Girardis - Ci piacerebbe che questa esperienza venisse trasportata anche in altri quartieri in cui abbiamo difficoltà a penetrare. Questo è un intervento che mette in contatto la gente quindi va oltre alla semplice panchina pitturata." L'impegno della Circoscrizione 6