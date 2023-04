Il 28-29-30 aprile, Le Vele Alassio con "On the Wave" vi aspettano per il loro primo evento che anticipa la stagione estiva 2023

Il sole splende alto in Liguria e Le Vele Alassio sono pronte ad

annunciare il loro primo evento che anticipa la stagione estiva 2023.

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 aprile dalle ore 23:00 il Club più

esclusivo della Riviera ligure di Ponente vi aspetta con "On The Wave",

l'evento che ci porterà dritti a questa estate cavalcando appunto

l'onda. Ballerete con la musica di 4 differenti djs provenienti dai club

più esclusivi del panorama della movida italiana e non. Saranno con noi:

al venerdì DJ Herca, al sabato Stefano Pain, alla domenica Davide Penna,

tutti accompagnati ogni sera dal nostro pilastro storico, il resident dj

Giorgio V.

Senza volere rivelare troppo, quest'estate troverete un club

modernizzato che, ispirandosi ai migliori locali del mondo, ma

mantenendo sempre forte la sua personalità, mirerà ancor più alla

qualità piuttosto che alla quantità.

Ecco le parole del patron del Club Niccolò Fiori: "Negli ultimi mesi

abbiamo fatto un enorme lavoro per aumentare la Qualità, parola d'ordine

di questa stagione estiva 2023. Abbiamo puntato la nostra attenzione

sull'alto livello del servizio e dei prodotti offerti ai nostri clienti;

di fatto da quest'estate ogni prodotto servito sarà unicamente premium e

sarà ovviamente altrettanto curata nei minimi dettagli la parte

artistica, con una selezione musicale sempre più maniacale per

realizzare una situazione unica e all'avanguardia. Abbiamo sempre curato

tutto meticolosamente senza lasciare nulla al caso ed anno dopo anno

siamo cresciuti cercando di migliorarci per stupire ogni volta di più i

nostri clienti. Tutto questo è fatto per portare più e più in alto il

nome del nostro Club e ovviamente dell'amata città di Alassio!"

Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su

prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al club dei

clienti dotati di prenotazione del tavolo.

Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!

Le Vele Alassio On The Wave 28-29-30 April 2023

We are finally back and ready to party more than ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!

28th / 29th / 30th April 2023

From 11pm until sunrise

LE VELE ALASSIO

presents

ON THE WAVE

Summer Season 2023

MUSIC BY

Friday 28th April 2023

DJ Herca

Giorgio V.

Saturday 29th April 2023

Stefano Pain

Giorgio V.

Sunday 30th April 2023

Davide Penna

Giorgio V.

DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station

DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio

Evento Facebook:

https://fb.me/e/tMnyV2gGJ

Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents

INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721