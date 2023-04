Rock Cover Parade di Volpiano, iscrizioni aperte per la gara tra band

Nuovo concorso per i musicisti dalla zona di Volpiano (foto Cometto)

Sono aperte le iscrizioni alla nona edizione della Rock Cover Parade di Volpiano, il concorso gratuito per band che premia i vincitori con buoni per l’acquisto di strumenti e attrezzature musicali; per informazioni e iscrizioni contattare il numero 349.5575683 oppure scrivere a postmaster@rcpvolpiano.it, la scadenza è il 14 giugno ma con un limite di 22 gruppi ammessi, perciò è consigliato affrettarsi.

Il format della gara è ormai consolidato: i gruppi propongono tre cover di tre autori differenti e di tre decenni diversi. La manifestazione si svolgerà in due serate, il 28 e il 29 giugno, e una giuria valuterà le esibizioni per proclamare i vincitori. L’organizzazione è di Club House, con il patrocinio del Comune di Volpiano e dell’Unione Net, e in collaborazione con la cooperativa Start.

"Nel corso degli anni - commenta Massimo Tapparo, chitarrista e organizzatore dell’evento - la Rock Cover Parade è cresciuta sia per il numero che per la qualità dei partecipanti, ed è ormai una manifestazione apprezzata e conosciuta, e i vincitori, oltre ai premi, vengono talvolta coinvolti anche in altri eventi organizzati dal Comune".