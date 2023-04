L'altro 25 aprile si prende il palco di piazza Castello: “Noi i veri figli dei partigiani”

“I veri figli dei partigiani siamo noi”: con queste parole è iniziato, dal palco allestito in piazza Castello per la tradizionale fiaccolata del 25 aprile, il “contro-comizio” dello spezzone composto da partiti della sinistra di estrazione comunista, collettivi studenteschi, centri sociali e sindacati di base.

Il tutto è avvenuto dopo le cariche della polizia a fine corteo, lanciate a seguito della contestazione alle bandiere Nato esposte dai Radicali, che hanno inizialmente spinto il gruppo verso Palazzo Madama.

I “partigiani della pace”

Dopo aver appeso uno striscione con la scritta “partigiani della pace”, i manifestanti hanno ribadito le proprie rivendicazioni: “Ci rivediamo – hanno gridato dai megafoni – nella tradizione di lotta di questa città: siamo chi, ogni mattina, si alza e va a lavorare per prendere il salario, ma gli unici a essere scortati e caricati dalla polizia nemmeno fossimo dei terroristi”.

No alla guerra in Ucraina

In seguito, è risuonato forte e chiaro il no, senza se e senza ma, alla guerra in Ucraina: “È solo uno strumento – hanno proseguito – usato dai padroni per arricchirsi: siamo contro l'invio di armi, che fanno aumentare le spese militari togliendo soldi alla scuola, contro le sanzioni che colpiscono solo i lavoratori e non i miliardari che continuano a fare i loro comodi”.

Abbattere il capitalismo e uscire dalla Nato

Gli obiettivi principali, però, sono la Nato e il capitalismo: “Chiediamo – hanno concluso – l'immediata uscita dalla guerra in Ucraina e da quell'alleanza di morte chiamata Nato, perché non porteranno né alla pace né a prosperità, lavoro e casa per tutti. Andremo avanti nella nostra lotta fino a quando non abbatteremo il sistema capitalistico, portando a termine il compito iniziato dai nostri nonni”.