Dopo un 25 aprile con il sole, tempo incerto da domani su Torino e provincia

Una fase di alta pressione per alcuni giorni porterà tempo stabile sulle pianure, mentre sulle Alpi saranno possibili rovesci già da venerdì. Da domenica un'onda depressionaria potrebbe portarci le prime vere piogge di lunga durata dell'anno.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a sabato 29 Aprile

Cielo per lo più sereno oggi, da domani vari passaggi nuvolosi si alterneranno a temporanee schiarite, con tendenza ad aumento ed estensione della copertura nuvolosa tra venerdì e sabato. Sulle pianure assenza di fenomeni significativi, sulle Alpi nordoccidentali e Valle d'Aosta già venerdì ci saranno i primi rovesci.

Temperature in leggero aumento, con valori che si attesteranno diffusamente oltre i 20 °C per le massime (con punte di 22/23 °C tra venerdì e sabato) e minime comprese tra 10 e 13 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza almeno fino a sabato mattina, poi possibili rinforzi per l'arrivo della perturbazione. Qualche raffica più intensa possibile sulle creste alpine nordoccidentali.

Tendenza domenica 30 Aprile e lunedì 1 Maggio

Si dovrebbe aprire una fase più perturbata. Al momento ci sono ancora divergenze sull'evoluzione che ci sarà, la più "favorevole" vedrebbe precipitazioni costanti e continue per 24/36 ore a scapito del ponte, che però sarebbero un forte aiuto per lenire la siccità attuale. Nei prossimi aggiornamenti vedremo che strada percorrerà l'atmosfera.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino