Dagli Scacchi al Memory: quest’estate tornano i giochi sotto i Portici del Risorgimento [VIDEO]

Gli Scacchi, il Gioco dell’oca, il Memory: quest’estate tornano i giochi aperti a tutti Sotto i portici del Risorgimento.

Fino al 21 settembre, al via la seconda edizione del progetto cui si unisce la rassegna che propone di iniziative culturali e didattiche, ideata dal Museo Nazionale del Risorgimento Italiano per coinvolgere in particolare ragazzi e famiglie.

Il portico di Palazzo Carignano si trasforma così in punto di aggregazione con attività pensate per avvicinare il pubblico più giovane alla storia e all’arte, anche attraverso la musica, il teatro, la lettura. In particolare, ogni mercoledì e ogni sabato alle ore 16 è previsto “Il Risorgimento in gioco”, un laboratorio gratuito ideato dai Servizi Educativi del Museo per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. Quiz, disegni, puzzle e attività ludiche coinvolgenti accompagneranno i partecipanti alla scoperta del Risorgimento, in modo divertente e creativo. Un’occasione perfetta per imparare divertendosi, tra curiosità storiche e momenti di condivisione. A cui parteciperanno anche i ragazzi dei centri estivi de La Bella Stagione! della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Abbiamo deciso di rinnovare perché lo scorso anno è stato un grande esperimento - commenta il direttore Alessandro Bollo - La prima edizione ci ha dato grande soddisfazione, sono state più di 10.000 le persone che hanno abitato il Museo Risorgimento e i suoi portici nell’estate del 2024. Abbiamo deciso di rifarla quest’anno più ricca, con nuovi giochi, nuove attività con l’idea che le persone possano vivere liberamente uno spazio attrezzato per il divertimento. L’auspicio è che anche quest’anno tantissime persone famiglie e bambini, ma anche turisti, possano incontrare anche casualmente i giochi, fermarsi e capire dove sono”.

“Il mio istituto - aggiunge Rosalia Spagnarisi di Bper Banca - crede fortemente nel valore della cultura come leva di crescita per il territorio e questa è assolutamente un’iniziativa che va nella direzione di valorizzare le identità, la bellezza, la storia e anche le popolazioni di questo territorio. Siamo qui come partner proprio nel tentativo di costruire del valore condiviso. Siamo convinti che anche questa edizione ci darà partecipazione”.

Gli appuntamenti sono tutti gratuiti con ingresso fino ad esaurimento posti disponibili, fatta eccezione delle visite guidate per cui è necessaria prenotazione tramite centralino al numero 011-5621147.