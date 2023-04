Rifiuti in strada, cinghiali in cerca di cibo nella pre-collina di Torino: nel 2022 uccisi 262 ungulati

Cinghiali a spasso nella pre-collina. Uno degli ultimi avvistamenti in ordine di tempo, come denuncia l'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, risale allo scorso 18 marzo in via Aquileia 4. Come si vede dagli scatti fatti a poca distanza da corso Sicilia, una famiglia di ungulati ha ribaltato i cassonetti della raccolta differenziata rovistando tra i rifiuti in cerca di qualcosa da mangiare.

La presenza di animali preoccupa i residenti, così come gli automobilisti e i motociclisti che percorrono Borgo Pilonetto. Qualche mese fa si erano verificati altri avvistamenti in corso Moncalieri, davanti all'Eridano di corso Giovanni Lanza.