Open to meraviglia: dopo la bufera di polemiche sulla Venere influencer, la Armando Testa "ringrazia" per le critiche

E alla fine ci sono scappati pure i ringraziamenti. Continua a regalare sorprese, quella che in origine doveva essere una "semplice" campagna pubblicitaria per promuovere il turismo in Italia.

La Venere di Botticelli in versione influencer, griffata dall'agenzia pubblicitaria torinese Armando Testa, ha invece scatenato il dibattito. Per non dire la bufera di polemiche, ironie e prese in giro social.



Ma al risveglio, oggi, ecco un'altra puntata della telenovela: l'agenzia ha comprato una pagina sul Corriere della Sera per dire grazie. Letteralmente. "La Armando Testa ringrazia". Comincia così il lungo scritto, accompagnato proprio dalla Venere che fa capolino a fondo pagina e la storica firma in calce del guru della reclame torinese.



Il senso del messaggio si rifà un po' a quella vecchia battuta del "parlatene male, purché se ne parli". E infatti la lettera spiega "non accadeva da anni che una campagna istituzionale suscitasse una eco di tale portata. Una campagna solo presentata, ma non ancora uscita".



Visualizzazioni, commenti, meme e discussioni "ci hanno fatto sentire davvero la più grande agenzia italiana", sottolinea la Armando Testa, non senza orgoglio. Ma poi sfodera anche l'ironia: "Grazie a coloro che hanno immaginato che il video destinato alla presentazione del progetto fosse già lo spot ufficiale, mentre è realizzato con materiale di repertorio". Leggi alla voce: locale sloveno in cui vengono fatti brindare dei turisti che dovrebbero stare sulla Penisola.



E poi sui soldi: 9 milioni. "Grazie a chi ci ha fatto sentire milionari. Ma sono l'investimento previsto da Enit destinato alla pianificazione media in tutti i principali mercati". Segue elenco geografico del globo terracqueo.



E concludono: "La Armando Testa ringrazia e Venere con noi: erano più di 500 anni che non si parlava di lei così tanto. Se non è meraviglia questa".