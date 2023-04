Sergio Barone nuovo presidente dell’associazione provinciale dei pensionati Coldiretti

Il valsusino Sergio Barone è il nuovo presidente dell’Associazione provinciale pensionati di Coldiretti Torino , il movimento dei senior della più rappresentativa organizzazione agricola. Succede a Pierluigi Cavallino e sarà in carica per 5 anni.

Sergio Barone, ex vicepresidente di Coldiretti Torino, da fine 2021 a metà 2022 ha ricoperto la carica di presidente provinciale. È un personaggio da sempre noto in valle di Susa per il suo impegno associativo e amministrativo: tra il 1995 e il 2004 è stato anche sindaco di Sant’Ambrogio.

«Bisogna difendere il potere d’acquisto delle pensioni degli agricoltori – dichiara il neo presidente – Così come va difeso il futuro dell’agricoltura stessa contrastando il consumo di suolo e l’introduzione dei cibi sintetici. La nostra generazione sente forte il compito di trasmettere ai giovani il valore del nostro lavoro ed è per questo che dobbiamo batterci insieme a loro, per prima cosa, contro il cibo fabbricato in laboratorio che minaccia l’esistenza stessa dell’agricoltura».