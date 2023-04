Mamma cinghiale e i piccolini a spasso tra le case della pre-collina di Torino

Cinghiali ancora a spasso nella pre-collina. L'ultimo avvistamento in ordine di tempo, come denuncia un post e una foto pubblicata sul gruppo "Amici di Pilonetto Insieme", si è verificato questa notte in via Villa Glori. Una mamma cinghiale era a spasso con 7 piccolini, bloccando il passaggio in strada e l'accesso al cancello dell'abitazione. E la grande presenza di ungulati a poca distanza da corso Sicilia, principalmente in cerca di cibo dei cassonetti dell'immondizia, è stata segnalata lunedì in Sala Rossa tramite un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Nel 2022 uccisi 262 cinghiali

In viavai degli animali selvatici preoccupa i residenti, così come gli automobilisti e i motociclisti che percorrono Borgo Pilonetto. Nel passato fa si erano verificati altri avvistamenti in via Aquileia e in corso Moncalieri, davanti all'Eridano di corso Giovanni Lanza. Nel 2022 gli agenti faunistici hanno abbattuto a Torino 262 cinghiali, su un totale di 1782 prelevati in Città Metropolitana.