Settimo Torinese, l'emporio solidale si apre alle necessità di 150 famiglie bisognose

È aperto il bando per partecipare al progetto dell'Emporio Solidale di Settimo Torinese, che si rivolge alle persone e alle famiglie che vivono un momento di difficoltà. L'Emporio Solidale, che si trova all'Ecomuseo del Freidano ed è coordinato da Unione Comuni Nord Est Torino, è un supermercato nel quale i beneficiari possono fare la spesa senza affrontare un costo. Ogni famiglia ha un credito definito in base alle sue caratteristiche e può utilizzarlo per ricevere generi alimentari, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa.