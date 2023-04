Lutto per il mondo accademico: è morto il professor Sembenelli, sfidò Geuna per il ruolo di rettore

Lutto per il mondo accademico torinese. E' morto infatti il professor Alessandro Sembenelli, docente di Econometria al Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche di UniTo. Aveva 63 anni: studioso di alto prestigio internazionale, si era candidato alla carica di Rettore nel 2019 sfidando l'attuale rettore, Stefano Geuna. Già direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie (2005-09) e Senatore accademico (2012-15), "il professor Sembenelli si è impegnato con generosità e con grande senso delle istituzioni per l’Università di Torino".



Proprio il rettore Stefano Geuna, con la prorettrice Giulia Carluccio e il direttore Generale Andrea Silvestri lo ricordano e "partecipano con vivo e profondo dolore, insieme a tutta la comunità accademica dell’Università di Torino".



"Con le sue importanti attività di ricerca è stato uno dei precursori nell’applicazione di tecniche micro-econometriche per l’analisi dei rapporti causa-effetto in contesti non sperimentali. In questo momento di sgomento e tristezza, il pensiero della sua comunità va alla famiglia, ai colleghi e agli studenti che in lui hanno trovato un insostituibile punto di riferimento".