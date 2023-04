Frodano il fisco ed evadono l'Iva: confiscati dalla Finanza case, terreni e denaro per oltre 3 milioni tra Torino e Napoli

Un "carosello" fatto di aziende inesistenti per riuscire a frodare il fisco ed evadere l'Iva. E' questo il meccanismo (ormai piuttosto ricorrente tra certi "furbetti") scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino, che coordinata dalla Procura ha sequestrato un patrimonio milionario appartenente a un'organizzazione criminale che riusciva a evadere l'iva per oltre 21 milioni di euro.

Case, terreni e denaro tra Torino e Napoli

L’operazione ha consentito di confiscare oltre 3,3 milioni di euro. Tra questi 71 unità immobiliari, nei Comuni di Napoli e San Giorgio a Cremano (provincia di Napoli), 6 terreni (nelle province di Torino e ancora Napoli), un’Audi Q3 e denaro per oltre 900mila euro, depositato su diversi conti correnti.

I responsabili sono stati condannati per associazione a delinquere che operava nel territorio piemontese e artefice di un’articolata frode “carosello” all’Iva nel settore del commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi, la cui esistenza era stata scoperta nel corso delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino.

Il sistema per evadere l'Iva

Il sistema consisteva in un meccanismo di applicazione dell’Iva per le operazioni commerciali in ambito europeo, che esclude la detrazione del tributo in caso di acquisto effettuato da un fornitore dell’Unione europea. Per consentire all'impresa di fruire della detrazione dell’imposta, veniva “fittiziamente” interposto un soggetto italiano nell'acquisto dei beni tra il venditore con sede in un altro Stato dell’Unione (reale cedente) e l’effettivo cliente residente in Italia. Quest'ultimo riceveva “fisicamente” la merce dall’operatore, ma “cartolarmente” la acquistava da una società “cartiera” con sede nel territorio nazionale, la quale emetteva una fattura con Iva senza però mai versarla, così consentendo all’acquirente beneficiario della frode di detrarre indebitamente l’imposta.

La caratteristica della frode era quella di interporre in modo fittizio ulteriori società estere tra il reale fornitore straniero e le società “cartiere” italiane, con la specifica finalità di rendere ancor più complessa la ricostruzione delle reali operazioni commerciali.

La “frode carosello” così realizzata favoriva i destinatari finali delle merci che erano in grado di praticare alla clientela prezzi concorrenziali in virtù del mancato sostenimento, di fatto, dell’onere finanziario dell’Iva.

Sono 36 le società "false" coinvolte

Le frodi hanno coinvolto 36 società, sia italiane sia estere, risultate false e gestite, di fatto, attraverso un unico ufficio a Torino, le quali avevano emesso fatture per operazioni per circa 100 milioni di euro, evadendo l’Iva per oltre 21 milioni di euro.

Nel corso delle indagini erano stati, tra l’altro, sequestrati beni mobili, immobili e attività finanziarie nella disponibilità degli indagati, i quali, a seguito dell’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Torino, sono stati ora sottoposti a confisca definitiva.

Tra gli immobili confiscati un appartamento, dal valore di oltre un milione e 100 mila euro a Napoli, formalmente intestato a una società inglese ma riconducibile a uno dei promotori delle frodi fiscali, residente nel capoluogo campano.