Taxi, da martedì a Torino tariffa massima di 10 euro nella Ztl centrale

Tariffa convenzionata a un prezzo massimo di 10 euro per chi prende il taxi e si muove all'interno della Ztl centrale di Torino. E' quanto prevede l'accordo siglato dalla Città ed organizzazioni sindacali di categoria, che diventerà ufficialmente operativo da martedì.

Il 2 maggio prenderà infatti il via la sperimentazione, che durerà tre mesi e terminerà il 31 luglio. Sarà caratterizzata dalle seguenti condizioni: tariffa massima di 10 euro a tassametro acceso per massimo 4 passeggeri, validità dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) con orario 07.30/20 e caricamento a piedi nei posteggi situati all’interno della ztl o in piazza Vittorio Veneto, oppure fermando il taxi libero in transito all’interno della ZTL centrale. La corsa dovrà terminare necessariamente nella ZTL centrale, compresa piazza Vittorio Veneto. Non sono previste più di una destinazione o attese durante il tragitto.

“L’accordo – afferma l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino – si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini torinesi, ai residenti nella ztl e ai turisti la comodità di usufruire di un servizio pubblico a prezzi accessibili”.