Paolo e Sonia, scene da un matrimonio all'Ikea: Billy e Mammut set per una coppia torinese [FOTO]

"All'inizio molta gente pensava che si trattasse di un set cinematografico o di attori che stavano girando uno spot. Invece era tutto incredibilmente vero, come i tanti applausi che marito e moglie hanno ricevuto". Così Peter Lanz, noto fotografo torinese, racconta l'inedita scelta fatta da Paolo e Sonia, che sabato scorso, 29 aprile, hanno scelto una location inedita per il loro book fotografico di nozze: invece che un castello o una tenuta immersa nel verde, gli stand dell'Ikea.

Stop in tangenziale per l'Ikea

33 anni entrambi, i due si sono sposati nella chiesa di San Giovanni a Ciriè e poi invece di andare a scattare le immagini del giorno più bello all'esterno del ristorante, nei pressi di qualche bellezza storica o con gli edifici di Torino a fare da sfondo, come spesso succede per chi si sposa in centro, hanno preso l'auto e si sono fermati lungo la tangenziale, scendendo là dove c'è c'è il punto vendita della multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa.

Foto tra cucina e soggiorno

E così, tra uno stand e l'altro, tra gli interni di una cucina e quelli del soggiorno, nei pressi del ristorante interno al negozio piuttosto che lungo le scale, è stato confezionato il book fotografico più originale di sempre, suscitando la curiosità di tutto coloro che, tra un acquisto e l'altro, hanno visto gli sposi cimentarsi in uno dei momenti indimenticabili del giorno più bello.