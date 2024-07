Torino risponde alle alte temperature con il progetto "Emergenza caldo": un aiuto a tutte le fasce più anziane

Quella che si prospetta quest'anno sembra essere un'estate molto afosa e calda, soprattutto per Torino che nella giornata odierna rientra tra le dieci città italiane individuate come bollino rosso. Per questo motivo l'amministrazione ha riattivato il progetto "Emergenza caldo", presentato oggi nella sede della Circoscrizione

Il progetto è operativo su tutta la città, i servizi saranno forniti da parte delle cooperative: Valdocco, Crescere insieme e il Portico. Inoltre il costo a servizio mensile è previsto di 520 euro, per un budget totale di 20mila euro a cui non sono previsti contributi. L'iniziativa ha entusiasmato la circoscrizione anche se non sono mancate alcune osservazioni: per esempio la richiesta di porre maggiore attenzione per i sistemi di condizionamento nei centri incontri per anziani.