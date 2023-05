Sessantenne accoltellato in corso Brescia, anche un 17enne fra i tre fermati dalla Polizia

Un sessantenne è stato ferito con diverse coltellate nel pomeriggio di ieri, lunedì 1° maggio, in un'aggressione avvenuta in corso Brescia, nel quartiere Aurora.

Anche un 17enne tra i fermati

Tre persone sono state fermate dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Secondo fonti investigative, per motivi ancora da chiarire, la vittima è stata aggredita da un 17enne e da suoi familiari, residenti in condominio a pochi metri dov'è avvenuto il fatto.

A colpire il 60enne con coltellate alla schiena e alle gambe sarebbe stato proprio il giovane. Per fortuna il ferito non versa in gravi condizioni.