Torino-Bardonecchia nel caos: chiusi gli ingressi di Avigliana. Pendolari furibondi e polemiche

Da domenica, infatti (e fino al 30 giugno) oltre alla chiusura totale della corsia di sorpasso, dalle 6 alle 22 saranno chiusi anche gli ingressi in A32 di Avigliana Ovest e Centro. Andrà anche peggio dal primo luglio al 3 settembre, quando gli ingressi saranno chiusi 24 ore su 24 e allo stesso tempo, nella tratta tra Avigliana Ovest e Rivoli , in direzione Torino, sarà chiusa la tratta di carreggiata e dunque sarà istitutito un doppio senso di circolazione in direzione Bardonecchia. " Disagi, rallentamenti e code ", sono quelli che annuncia la stessa Sitaf nella sua comunicazione all'utenza, datata 28 aprile. L'obiettivo è di realizzare la pavimentazione drenante proprio tra Avigliana e Rivoli e adeguare la galleria La Perosa alle leggi vigenti.

" Era prevedibile che la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Torino e degli svincoli in ingresso sull’autostrada A32 all’altezza di Avigliana avrebbe comportato disagi per l’utenza della Valle di Susa, ma, in un primo tempo, la concessionaria Sitaf aveva fatto riferimento a chiusure temporanee, tempestivamente comunicate agli Enti competenti e all’utenza, mentre stamani lo scenario era ben diverso ", dice il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo .

Code e disagi già da stamattina

“Scusandosi per il disagio”, la Sitaf annuncia un periodo infernale per gli utenti dell’Autostrada Torino-Bardonecchia, in particolar modo per coloro che ne usufruiscono nel tratto tra Avigliana e Torino", è il commento severo di Francesca Frediani, consigliere regionale di Unione popolare Piemonte. "L’arco temporale è piuttosto esteso, dal mese di maggio a quello di settembre, seppur con diverse “sfumature di disservizio” e la premurosa concessionaria si preoccupa di raccomandare il monitoraggio dei pannelli e di canali più social per pianificare al meglio il proprio viaggio. Già stamattina, però, le statali della bassa Val di Susa erano intasate da lunghe code, che hanno provocato ritardi ai pendolari che quotidianamente si muovono verso il capoluogo, ma anche per gli studenti che raggiungono gli istituti scolastici con i pullman. Due categorie che non hanno molte possibilità alternative di itinerario e di orario".

"Da tempo la Sitaf, a fronte di pedaggi esorbitanti, garantisce quotidiani disservizi agli utenti, a causa dei numerosi cantieri disseminati lungo il percorso autostradale, offrendo anche lunghe permanenze da incubo nelle gallerie e sui cavalcavia dell’alta valle per i turisti del weekend. Questo succede quando un servizio che dovrebbe essere pubblico viene affidato a privati che hanno come obiettivo primario il profitto".