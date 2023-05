Venerdì nero per i pendolari, il 5 maggio la metro di Torino si ferma per sciopero

Venerdì nero per i pendolari, studenti e passeggeri che usano la metropolitana di Torino. Le Rsu Movimento del settore hanno proclamato per il 5 maggio una sciopero di 24 ore, che coinvolgerà la linea 1 da Fermi e Bengasi. Tra le richieste delle organizzazioni sindacali quella di aumentare lo stipendio ai conducenti ed addetti ai convogli su binari, così come già avvenuto in altri settori di GTT.

Le fasce di garanzia

La metropolitana circolerà quindi solo nelle fasce di garanzia del mondo scolastico e lavorativo, cioè dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro questi orari. Lo sciopero riguarderà solo la linea 1: i bus e i tram viaggeranno normalmente. Una mobilitazione a pochi giorni dalla chiusura anticipata delle metro, che da questa sera si fermerà alle 22 per il rinnovo del sistema di segnalamento della marcia dei treni.