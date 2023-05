Piscina Lido, Varesio: "Presto il bando per la gestione del punto ristoro e degli eventi estivi"

La struttura negli ultimi tre anni ha infatti affidato i due servizi per i mesi che vanno da giugno a settembre.

"Chiederemo - aggiunge Varesio - come controprestazione anche l’assistenza bagnanti per la sera, in modo da tenere aperta anche la piscina".

I tempi sono sicuramente stretti come ha fatto anche notare il consigliere Alessandro Lupi durante la presentazione di un'interpellanza in cui si chiedevano proprio aggiornamenti a riguardo. "Stiamo lavorando affinché entro fine giugno i gestori siano già operativi e possano entrare in piscina".