La faccia gentile del mattone: Secap e Homes4All insieme per sperimentare nuovi modelli di housing

Il presidente di Secap, Giuseppe Provvisiero dichiara: “Questo accordo rappresenta per SECAP un passo ulteriore verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che ci siamo dati. È un fatto che sempre di più il mondo economico e produttivo debba muoversi verso la soddisfazione dei criteri ESG di sostenibilità non solo economica, ma anche sociale e di governance e che le aziende non debbano più essere valutate solo per la loro capacità di produrre denaro, ma anche nel produrre risultati che abbiano una valenza etica, come l’inclusione sociale. Homes4All è nata proprio con l’intento di creare la consapevolezza nei privati di come agire nel settore della rigenerazione urbana in un’ottica di business ma attraverso azioni ad impatto sociale e ambisce a creare una rete, sviluppata in tutta Italia, di privati la cui azione congiunta faciliti le possibilità di accesso alla casa. Tutto ciò costituisce per noi un interessante stimolo ad agire e rappresenta un valore aggiunto: la nostra Società è sempre pronta a cogliere le opportunità per una crescita economica sana ed anche equa”.