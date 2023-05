Mercato Guala, spunta la petizione per chiedere di rivedere il progetto sull'organizzazione dei banchi

Su piazza Guala giusto ieri l'assessore Paolo Chiavarino aveva già annunciato che sul rinnovato layout, sarà aggiunto lo spazio per otto spuntisti.

La modifica si è resa necessaria anche dopo le polemiche sollevate da alcuni consiglieri della Circoscrizione 8, durante l'ultima commissione incentrata proprio sulle nuove prospettiva del mercato.

Tra questi anche il consigliere Alessandro Lupi (Lista Civica per la 8) che, insieme al consigliere Rosario Borello (Fratelli d'Italia) e una residente di piazza Guala, ieri ha presentato una petizione.

All'interno del documento chiedono all’Amministrazione di rivedere il layout perché secondo loro "dimezza i posti esistenti" e inoltre "la piazzetta è la meno indicata da un punto di vista viabile, commerciale e di rapporto con i residenti".

Il progetto realizzato nell’ambito del Pnrr Piu Mercati è in realtà pensato proprio per diminuire i posteggi, portandoli a un totale di 51 rispetto all'ottantina circa di quelli attuali, per avere così una disposizione più compatta e unificata del mercato.

"Dovrebbe essere effettuato nella piazza retrostante che risulta più adatta e accogliente - spiegano i firmatari della petizione - più estesa e ordinata, già comprensiva di allacciamenti elettrici e idrici, meno difficoltosa per la circolazione negli orari di mercato e meno impattante con il vicinato sia residenziale che commerciale".