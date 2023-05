Vacanza surf in Sardegna: dove prenotare e prendere lezioni

Sono numerosissime le persone che ogni anno scelgono di praticare vacanze attive; si tratta di un vero e proprio trend: in Italia soprattutto sono molti gli sport, acquatici e non, che possono essere praticati lungo tutta la Penisola.

Tra le vacanze sportive più richieste ci sono quelle dove praticare surf; sono diverse le parti d’Italia dove è possibile selezionare pacchetti completi con mare e onde da sogno ma anche pernottamento e lezioni, come ad esempio la Surf House in Sardegna a Buggerru. La Buggerru Surf School offre un pacchetto completo, con lezioni sia per principianti che desiderano imparare a padroneggiare la tavola, sia per chi desidera migliorare la propria tecnica o per chi vuole prepararsi per gare e contest.

Perché organizzare una vacanza surf in Sardegna?

Organizzare una vacanza in cui si ha l'opportunità di seguire lezioni di surf con professionisti è sicuramente un'esperienza da non perdere se sei un amante del mare e degli sport acquatici. La prima cosa da fare è scegliere una destinazione che sia particolarmente adatta per praticare il surf. Tra le località più famose a livello nazionale c’è la Sardegna e in modo particolare Buggerru dove si posiziona uno dei surf camp più prestigioso d’Italia.

Una volta scelta la meta, è importante decidere il periodo in cui si vuole fare la vacanza, in modo da poter organizzare il viaggio e prenotare il tuo surf camp con anticipo. Per quanto riguarda la scuola di surf, ti consigliamo di sceglierne una che lavora con professionisti esperti e qualificati, in modo da poter imparare le basi così da padroneggiare e gestire al meglio la tavola.

Oltre alle lezioni di surf, è importante considerare altri aspetti dell'organizzazione della vacanza, come il vitto e l'alloggio. Molte scuole di surf offrono pacchetti all inclusive che includono le lezioni, il pernottamento, le cene, la colazione e altri servizi come ad esempio la Buggerru Surf School.

I benefici che ti convinceranno a prenotare subito un surf camp presso la Buggerru Surf School

Oltre ad essere un'attività divertente ed emozionante, il surf ha anche una serie di benefici per la salute e il benessere, sia fisici che mentali.

Si tratta di un'attività altamente aerobica, che richiede una buona resistenza cardio: nuotare in mare aperto e tentare di stare sulla tavola richiede una grande quantità di energia, che aiuta a migliorare la salute del cuore e dei polmoni. Parliamo di uno sport che coinvolge il corpo per intero: la posizione sulla tavola e la necessità di bilanciarsi richiedono l'uso di muscoli nella schiena, nelle braccia, nelle gambe e nei glutei.

Oltre ai benefici fisici, se ne trovano diversi anche a livello psicologico; l'attività richiede un forte grado di concentrazione e presenza mentale, poiché il surfista deve essere in grado di leggere le onde e rispondere rapidamente ai cambiamenti nel mare ma soprattutto può essere ritenuta a tutti gli effetti una forma di meditazione attiva. Mentre cavalca l'onda, il surfista è costretto a vivere il momento presente e a lasciare andare tutte le preoccupazioni e i pensieri distrattivi, aiutando ad ottenere un senso di calma e di pace interiore, che può avere effetti terapeutici sulla salute mentale. Da non sottovalutare poi il fatto che si tratta di uno sport acquatico da praticare outdoor, permettendo quindi di fare il pieno di vitamina D.