Un punto di svolta nel processing & packaging: il successo di Ipack-Ima e Pharmintech 2025

Innovazione concreta, visione globale, risultati misurabili.

Con un’edizione 2025 che ha superato ogni aspettativa, IPACK-IMA si conferma il punto di riferimento internazionale per le tecnologie di processo, confezionamento e nuovi materiali, in ambito food e non food. La manifestazione, conclusasi il 30 maggio dopo quattro intense giornate di business, ha registrato un incremento straordinario rispetto all’ultima edizione del 2022, sia di espositori internazionali, più che raddoppiati (oltre 400 aziende), che dei visitatori esteri (+51%), confermando il suo ruolo di hub strategico per l’innovazione industriale.

Tra aree espositive ad alta densità di pubblico qualificato, contenuti di valore e un clima di networking vivace e produttivo, IPACK-IMA 2025 e Pharmintech 2025 hanno rappresentato una vera svolta per l’intera filiera.

I numeri di questa edizione superano persino l’edizione record del 2018:

70.560 visitatori professionali (contro i 68.802 del 2018), di cui 22.579 esteri (il 32% del totale) in crescita del 22% rispetto al 2018, provenienti da oltre 100 paesi

Oltre 1.300 espositori per IPACK-IMA, di cui 38% internazionali

Oltre 300 espositori per Pharmintech, di cui 35% internazionali

Più di 45 incontri tematici, animati da 150 speaker di alto profilo

L’unione strategica tra IPACK-IMA e Pharmintech si è dimostrata nuovamente vincente, valorizzando una sinergia efficace e rafforzando una collaborazione in grado di generare risultati concreti attraverso la contaminazione tra mondi industriali complementari.

Le Smart Factory al centro della scena

Tre linee complete, dedicate a flexible packaging, beverage e caffè, hanno mostrato in azione le tecnologie più avanzate sul mercato. Un flusso costante di professionisti ha seguito con attenzione ogni fase, testimoniando il bisogno di soluzioni tangibili ed efficaci. Le live demo hanno evidenziato un valore strategico: la collaborazione tra competitor è non solo possibile, ma apprezzata dal mercato.

Il processing prende posizione

Se il packaging è il cuore storico della manifestazione, l’edizione 2025 ha visto una forte crescita del comparto processing, con la presenza di player globali dei settori alimentare, non alimentare e farmaceutico. Una sinergia che arricchisce l’offerta e riflette la crescente integrazione tra processo e confezionamento.

Una fiera che si vive, non solo si visita

In un contesto accogliente e dinamico come quello di Fiera Milano, IPACK-IMA ha saputo coniugare business e relazione, tecnologia e visione, rendendo l’esperienza fieristica coinvolgente. Visitatori, buyer ed espositori hanno condiviso opportunità commerciali, ma anche una cultura dell’innovazione che integra meccanica e design, digitalizzazione e intelligenza artificiale, nuovi materiali e automazione.

Respiro internazionale e prossimi appuntamenti

Dopo il successo del 2025, il percorso di IPACK-IMA prosegue con una visione strategica e internazionale, fondata su solide partnership. Si riparte a giugno con la collaborazione con INFORMA Markets e la partecipazione a ProPak Asia, primo appuntamento verso una crescente proiezione globale. Il cammino continua nel 2026 con il lancio di Bevertech, il nuovo progetto nato dalla sinergia con UIV (Unione Italiana Vini) e in contemporanea con Simei, pensato per anticipare le evoluzioni e le esigenze del settore liquid food & beverage.

Dichiarazioni dai vertici

“Abbiamo superato i risultati del 2018, nostro storico benchmark, ma il vero successo è la qualità delle connessioni create. La sinergia tra espositori e visitatori e, in modo ancora più significativo, tra aziende spesso concorrenti, ha generato un’esperienza ad alto impatto, dimostrando che l’innovazione condivisa moltiplica valore, efficacia e competitività.” — Simone Castelli, CEO Ipack Ima

“In un mercato che cambia rapidamente, IPACK-IMA si è dimostrata una piattaforma sicura e autorevole, capace di offrire strumenti di lettura del mercato, occasioni concrete di business e una visione del futuro. Un ecosistema che non solo interpreta il cambiamento, ma accelera innovazione e sviluppo per l’intera filiera.” — Valerio Soli, Presidente Ipack Ima

Appuntamento al 2028!

La prossima edizione di IPACK-IMA si terrà dal 29 maggio al 1° giugno 2028, con uno sguardo già proiettato verso il futuro, per offrire un format fieristico ancora più evoluto e performante.

THE INNOVATION ALLIANCE: LA STRATEGIA CAMBIA, LA SINERGIA RESTA

Anche per quest’edizione IPACK-IMA ha partecipato a The Innovation Alliance, evento che unisce quattro fiere – GreenPlast, IPACK-IMA, Print4All e INTRALOGISTICA ITALIA – in un’unica visione integrata, focalizzata su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. L’edizione appena conclusa ha accolto 108.458 operatori da 143 Paesi e 1.857 espositori (39% esteri), confermando il valore dell’approccio sinergico tra le fiere.

Guardando al futuro, ogni manifestazione seguirà un calendario indipendente, per rispondere meglio alle esigenze specifiche dei settori, pur mantenendo una visione comune. The Innovation Alliance continuerà a vivere attraverso sinergie, contenuti condivisi e iniziative trasversali, rafforzando il dialogo tra i comparti della manifattura.

Prossimi appuntamenti:

Plast: 9–12 giugno 2026

Print4All: 25–28 maggio 2027

IPACK-IMA, GreenPlast, INTRALOGISTICA ITALIA: 29 maggio – 1 giugno 2028

(tutti a Fiera Milano)

