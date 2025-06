Aerospazio, Torino alla guida del Piemonte: da Le Bourget decolla il settore con più potenziale di crescita (per "tamponare" l'auto)

Se c'è un futuro nuovo per la manifattura torinese e piemontese, questa si trova sopra le nostre teste. Ad alta quota, insomma, dove tra aerei e satelliti volteggiano grandi affari e possibilità di rilancio per aziende che vogliono riciclarsi in un'altra filiera, neanche troppo distante da quella dell'auto.



L'Aerospazio, da oggi al 22 giugno, vive a Le Bourget (alle porte di Parigi) uno dei suoi momenti più importanti a livello europeo. Si tratta infatti di una delle due kermesse più importanti insieme a quella londinese di Farnborough, in cui le aziende continentali si mettono in vetrina cercando nuovi partner e collaborazioni. Torino ci arriva cullando quella Cittadella dell'aerospazio che sta crescendo - a passo non velocissimo, a dire il vero - al confine Ovest della città con Collegno, ma soprattutto si presenta con alcuni dei maggiori player globali e una ricchissima filiera di subfornitura.

Grandi e piccole

Al Paris Air show 2025 ci saranno infatti marchi come Leonardo, Thales Alenia Space, Avio Aero e Collins Aerospace, ma non solo: nell'Isola Piemonte - lo stand riservato proprio alla delegazione piemontese - ci saranno ben 22 imprese, in rappresentanza di un tessuto ben più ricco e articolato. La partecipazione è organizzata da Ceipiemonte nell'ambito del Progetto Integrato di Filiera “Aerospazio” della Regione Piemonte, con il sostegno anche della Camera di Commercio.

“La presenza del Piemonte al Paris Air Show rappresenta un’occasione importante per rafforzare il posizionamento internazionale del nostro sistema produttivo e mettere in evidenza le eccellenze tecnologiche e industriali del comparto aerospaziale regionale. Questa partecipazione - dicono il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore alle Attività Produttive e all’Internazionalizzazione, Andrea Tronzano - è frutto di un lavoro di squadra che unisce istituzioni, imprese e territori con l’obiettivo di attrarre investimenti, promuovere competenze e costruire nuove opportunità di sviluppo per il Piemonte”.

Verso gli Aerospace & defense meetings

“Da anni si rinnova la nostra presenza a Le Bourget con aziende eccellenti che anno dopo anno hanno conquistato prestigio internazionale, commesse e contatti, grazie ai grandi player del settore, ma anche grazie al qualificato e competitivo tessuto di oltre 450 pmi – ricorda Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino. - Approfittiamo di questa manifestazione anche per incontrare potenziali partner esteri e presentare il Piemonte come un territorio attrattivo e catalizzatore di investimenti, per la sua filiera aerospaziale ma non solo. Ulteriore obiettivo di questa missione, infine, ricordare l’appuntamento dei prossimi Aerospace & Defense Meetings, in programma a dicembre a Torino”.

“Sono numeri in crescita quelli del Piemonte in questa edizione del Salone di Parigi – sottolinea Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte –. Con 22 aziende riunite in un’ampia area centrale, la più grande mai allestita, questa delegazione è la più numerosa che Ceipiemonte abbia mai organizzato al Paris Air Show. Un segnale importante anche in vista della decima edizione degli Aerospace & Defense Meetings di Torino, in programma a dicembre. A testimoniare la solidità e l’attrattività del nostro ecosistema anche gli 80 dossier di aziende estere del settore aerospazio che stanno valutando di investire nel nostro territorio. Insieme ai Soci, Ceipiemonte coglie l’occasione del Salone non solo per promuovere l’eccellenza della filiera piemontese, ma anche per rafforzare il dialogo con potenziali investitori. È in quest’ottica che portiamo a Parigi il roadshow ‘Invest in Piemonte’, realizzato in collaborazione con CastaldiPartners e rivolto al mercato francese. Un’iniziativa che valorizza il nostro network internazionale come leva strategica per attrarre investimenti qualificati sul territorio”.

Tanti gli appuntamenti in agenda, a cominciare proprio dal 18 giugno, quando lo stand del Piemonte ospita il workshop "Unleashing the Sky's Potential: Aerospace Excellence, Innovative Trends, and Investment Opportunities in Piemonte". In programma, i massimi esponenti dei gruppi industriali che fanno base su Torino e il Piemonte in generale: Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Microtecnica Actuation Systems, Mecaer Aviation Group e Lockheed Martin.

Il settore in cifre

Il Piemonte gioca un ruolo di primaria importanza sulla scenario internazionale grazie alla presenza sul proprio territorio di grandi player dell’industria aerospaziale – Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Microtecnica Actuation Systems, Mecaer Aviation Group – un nucleo di oltre 450 pmi, oltre 35.000 addetti altamente specializzati e un fatturato complessivo di 8 miliardi di euro.



Da 55 edizioni, l’appuntamento parigino è punto di convergenza strategico per le collaborazioni internazionali in campo Civile, Difesa e Spazio per fare business con i principali attori della comunità internazionale e individuare partner tecnici, aggiornarsi su tecnologie e processi avanzati, nuovi modelli di gestione della supply chain e trend di settore. Nel 2023 la manifestazione, che ha cadenza biennale, ha visto la partecipazione di 2.500 referenti da 48 Paesi, 300 start up da 21 Paesi, oltre a 300.000 visitatori, di cui 130.000 specializzati da 184 Paesi, 322 delegazioni ufficiali da 97 Paesi, 1900 giornalisti, 210 velivoli in esposizione statica e dinamica ed ha fatto registrare ordini per 150 miliardi di dollari.