Bardonecchia, lavori fino al 1° giugno per la sostituzione di una tubazione sulla provinciale del Melezet

Per sostituzione di una tubazione idrica lungo la provinciale 216 del Melezet nel centro abitato del Comune di Bardonecchia è necessario disporre la chiusura totale dal 3 maggio al 1 giugno 2023 del tratto dal km 0+560 (via Roma) al km 0+808 (rotonda viale Bramafam) eccetto residenti, Forze dell’Ordine, mezzi di soccorso e mezzi operativi per la manutenzione della Città metropolitana di Torino, con deviazione del traffico veicolare in loco.