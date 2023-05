10° Kappa FuturFestival: acquistate 55 mila prevendite da 100 nazioni diverse

Il Kappa FuturFestival ha già staccato 55 mila biglietti in prevendita per la decima edizione che si terrà come da tradizione al Parco Dora dal 30 giugno al 2 luglio.

Presenti alcuni tra i più importanti artisti della scena elettronica mondiale, da Major Lazer e The Swedish House Mafia a Carl Cox, Peggy Gou e Folamour.



Ad acquistare i primi biglietti, un pubblico che proviene da 100 differenti nazioni. "Un dato che dimostra ancora una volta l’importanza dell’evento tra i più importanti festival di musica elettronica in Europa, richiamando un pubblico internazionale. In testa UK, Francia, Svizzera, Australia e Spagna sono le nazioni in cui sono stati venduti più biglietti, ma sono attesi festival-goers anche da Polinesia Francese, Martinique, Sri Lanka, Antille Olandesi, Seychelles.