In via Avondo esplode l’estate: arriva la Festa del Solstizio

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 17, in via Avondo 20, si terrà la Festa del Solstizio d'Estate, un evento gratuito e aperto a tutte e tutti, realizzato con il patrocinio della Circoscrizione 6 della Città di Torino. Una giornata ricca di appuntamenti tra musica, arte e benessere, all'insegna della condivisione e della creatività.



L'iniziativa è promossa da un gruppo di artisti e psicologi professionisti che stanno dando vita a un centro sperimentale per giovani, dove l'arte è intesa come strumento di cura.

Tra le attività previste: aperitivo picnic, Graffiti contest , Fotografie sospese, Collage collettivo, Digital live painting, Swap party.



Per ulteriori aggiornamenti: @labarca.nelbosco.