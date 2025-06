"Frassati day": una tre giorni nel centenario della morte di Pier Giorgio Frassati

Da giovedì 3 a sabato 5 luglio appuntamento con il “Frassati Day”: una “tre giorni” di celebrazioni religiose e iniziative culturali per ricordare la figura del Beato Pier Giorgio (del quale è prossima la canonizzazione, prevista nella giornata di domenica 7 settembre), l’opera e il suo impegno umano, sociale e, naturalmente, spirituale ad un secolo esatto dalla sua morte, avvenuta il 4 luglio del 1925.

Il 3 luglio, il via nel biellese alle tre giornate dedicate a Pier Giorgio Frassati, a Pollone (luogo d’origine della famiglia e dove la salma ha riposato prima di essere traslata nel Duomo di Torino) con la Messa, alle ore 18.30, presieduta dal vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, e seguita, alle 21.30, da una veglia con Adorazione Eucaristica.

Venerdì 4 luglio il “Frassati Day” si sposta a Torino. Alle 10, nella Cattedrale di San Giovanni Battista, è previsto un momento di preghiera guidato dal vescovo ausiliare della diocesi torinese, mons. Alessandro Giraudo, e un’ora dopo è programmata la partenza (proprio dalla Cattedrale) del “Frassatour”: un percorso di visita in centro città ai luoghi del Beato Pier Giorgio, un’iniziativa dedicata ai giovani che partecipano alle attività estive organizzate negli oratori, un modo per presentare a misura di ragazzo colui che sarà presto Santo.

La sera, la Cattedrale del capoluogo piemontese ospita, alle ore 20, lo spettacolo per “Voci e parole su Pier Giorgio Frassati” e, alle 21, la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo di Torino, card. Roberto Repole.

La “tre giorni” si chiude sabato 5 luglio con l’inaugurazione, nella ex canonica della chiesa torinese di Santa Maria di Piazza (via Santa Maria, 4) di uno spazio espositivo permanente dedicato a Pier Giorgio Frassati. L’allestimento multimediale a Santa Maria di Piazza, un luogo molto caro a Frassati dove spesso si recava per Adorazione Eucaristica, è curato dall’agenzia Mediacor e realizzato con il sostegno della Fondazione CRT.