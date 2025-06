Tre libri in edicola per una presentazione in piazza Barbieri a Pinerolo

Tre libri in edicola, ma non si tratta di una vendita negli espositori. Domani, sabato 21, il chiosco di Marianna Franceschi in piazza Barbieri a Pinerolo ospiterà una presentazione i tre volumi, che intrecciano storia, memoria e natura, con un particolare focus sulla resistenza piemontese.

L’evento, che si terrà alle 10,30, è organizzato dall’associazione ‘Vivere le Alpi’ e i libri protagonisti dell’incontro sono: ‘Obiettivo: distruggere la “signorina verde”’, di Luca Grande e Simona Pons, ‘Sentieri della Liberazione in Piemonte’, di Gian Vittorio Avondo e Luca Grande, e ‘La storia si ripete’, sempre di Gian Vittorio Avondo e Luca Grande. Tutti editi da LarEditore di Perosa Argentina.

“Abbiamo scelto l’edicola per la presentazione perché è una realtà che ha bisogno di essere messa in evidenza – spiega Grande, autore e presidente dell’associazione –, c’è la tendenza ad accorgersi della loro presenza solo quando sono costrette a chiudere le serrande”.

Marianna Franceschi, storica edicolante che da 27 anni porta avanti con passione il suo lavoro, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “È la seconda volta che accogliamo la presentazione di un libro. La prima volta l’avevamo fatto con il libro su Lidia Poët, alcuni anni fa”. Nel frattempo il mercato ha continuato a cambiare: “Faccio questo mestiere da molto tempo e purtroppo ho visto cambiare il mondo attorno a noi senza che nessuno facesse nulla. Il mio è un mestiere bellissimo, ma siamo una categoria poco tutelata. I grandi editori e i sindacati sembrano essersi dimenticati di noi e in un mondo dove i giovani toccano sempre meno la carta stampata, noi cerchiamo di reinventarci e farci conoscere come possiamo. La presentazione di volumi che parlano del nostro territorio è sicuramente un modo piacevole per farlo”.