Radio Liscio porta le orchestre sul grande palco di Collegno

Radio Liscio rompe gli schemi e porta la musica da ballo in uno dei festival estivi più prestigiosi d'Italia.

Per la prima volta le orchestre da ballo saliranno sul mega palco di Collegno (TO) dove per tre settimane, nell'ambito del Flowers Festival, si alternano personaggi del calibro di Tananai, Fabri Fibra, Guè, Lucio Corsi, Willie Peyote, Brunori Sas, Alfa e Afterhours.

Si intitola Ballo Globale ed è la tappa più importante del Radio Liscio Summer Tour, l'evento estivo organizzato dall'emittente radiofonica con l'intento di creare una connessione tra le generazioni.

Domenica 29 giugno il grande spazio dell'ex Lavanderia a Vapore di Collegno ospiterà per la prima volta uno spettacolo che unirà la tradizione al nuovo sound della musica da ballo.

Dal liscio alla dance, dalla cumbia al folk. Tutto in una notte.

Sul palco, a partire dalle 21.30, la grande orchestra di Matteo Bensi, artista piacentino che oggi guida una delle più apprezzate e richieste band, promotore delle nuove sonorità del folk italiano.

Con lui due solisti della nuova generazione, Fabio Barbero, il virtuoso del sax, e Matteo Tortora, campione del mondo di organetto.

Special guest della serata Marianna Lanteri, una delle voci di spicco del panorama della musica da ballo.

A chiudere le danze la ItaloBeat – Italian Party Band, il nuovo progetto musicale di Michael Capuano che porta nelle piazze la musica italiana dagli anni 60 ad oggi rivisitata in chiave dance.

Sono aperte le prevendite online su mailticket.it, mentre tutte le informazioni e i contatti sono disponibili sul sito radioliscio.it.

L'iniziativa conferma la vocazione di Radio Liscio di farsi promotrice della diffusione della musica da ballo anche in contesti solitamente preclusi al settore.

Un evento imperdibile per i tanti appassionati delle orchestre di musica da ballo e un'occasione unica per vedere grandi protagonisti esibirsi nel tempio della musica rock e pop italiana.