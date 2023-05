"Caro Fabrizio, ti racconto di una follia", possibile partecipare al concorso fino al 28 maggio

La nona edizione del concorso letterario istituito dall’Associazione “Cercando Fabrizio e…” si intitola “Caro Fabrizio, ti racconto di una follia” ed è come sempre aperta a chiunque voglia esprimere e imprimere su carta la propria declinazione di follia in forma scritta o illustrata. La data di scadenza è stata prorogata: sarà infatti possibile fare pervenire i propri elaborati fino al 28 maggio 2023 (farà fede la data dell’e-mail).

Il concorso è intitolato a Fabrizio Catalano ed è dedicato a chi lo ha conosciuto e a chi, pur non conoscendolo, ne è diventato amico grazie al racconto e alle testimonianze della sua storia. Per scaricare il bando completo www.fabriziocatalano.it. Nei testi e nelle illustrazioni è possibile includere Fabrizio come “protagonista”, come personaggio o scegliere di coinvolgerlo anche come semplice ascoltatore

La presidente dell’Associazione, Caterina Migliazza, ha così spiegato la scelta di allungare la finestra temporale per poter presentare i propri elaborati: “Sebbene non manchi il lavoro alla giuria, visto i tanti testi già arrivati, abbiamo comunque deciso una la proroga perché nel mese di maggio ci sono una serie di ricorrenze ed eventi che siamo sicuri possano dare stimolo alla riflessione e alla fantasia di tanti potenziali partecipanti”.

Prima la Festa della Mamma, poi il Salone del Libro e infine il Fòl Fest di Collegno: ecco gli appuntamenti tanto cari a Caterina Migliazza: “Cosa c’è di più folle dell’amore di una madre? È qualcosa di così forte da riuscire ad andare oltre anche ogni umana sofferenza. In quel particolare giorno, sono convinta che si verrà travolti dalle emozioni: ecco, noi vogliamo lasciare aperta una porta per l’espressione di quel folle amore di madri e figli. Poi – continua Migliazza - per esperienza passata, sappiamo anche che il Salone del Salone del Libro di Torino per la sua portata di eventi e incontri offre diverse occasioni di riflessione che potrebbero conoscere una nuova vita su carta”.