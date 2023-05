Aido Torino celebra 50 anni di generosità e donazioni e soffia su una torta di mattoncini

A condurre la serata, con Elia Tarantino, il presidente dell’Aido torinese Claudia Contenti e il presidente regionale Valter Mione. Un'occasione per ringraziare i volontari, gli operatori sanitari ed i trapiantati presenti in sala, ma anche per sensibilizzare il pubblico sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule.



Presenti anche esponenti della politica come Monica Canalis e Silvio Magliano, consiglieri regionali del Piemonte, Andrea Tronzano, assessore regionale al bilancio della Regione Piemonte, Pietro Tuttolomondo, consigliere comunale della Città di Torino, ma anche personaggi come Donata Colombo Vice Presidente Vicario di Aido nazionale, Antonio Amoroso Direttore del centro regionale trapianti del Piemonte ed Anna Guermani, Direttore del coordinamento regionale del dono e del prelievo di organi del Piemonte.



A celebrare il compleanno, un'enorme torta fatta di mattoncini lego.