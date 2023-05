Mentre la SEC cita in giudizio Bittrex, TMS Network (TMSN) continua a prosperare nonostante la sottoperformance di Polygon (MATIC) e Chainlink (LINK)

La Securities and Exchange Commission (SEC) continua a dare un giro di vite alle borse di criptovalute: l'ultimo bersaglio è stato Bittrex, accusato di aver quotato titoli non registrati. Ciò ha avuto un effetto limitato sul mercato delle criptovalute, il cui valore è cresciuto negli ultimi mesi.

Polygon (MATIC) e Chainlink (LINK) hanno faticato a tenere il passo con il resto del mercato. Sia Polygon (MATIC) che Chainlink (LINK) hanno ottenuto i migliori risultati nel 2021, ma i progetti potrebbero soffrire di una maggiore concorrenza in quanto nuovi progetti come TMS Network (TMSN) attirano un ampio sostegno nelle prime fasi di sviluppo.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC), precedentemente noto come Matic Network, è una soluzione di scaling di livello 2 per Ethereum. Il suo scopo è quello di risolvere la congestione e le elevate tariffe del gas sulla rete di Ethereum, fornendo al contempo transazioni più veloci e meno costose. Polygon (MATIC) ottiene questo risultato agendo come una sidechain di Ethereum, consentendo di elaborare le transazioni fuori dalla catena e di regolarle poi sulla mainchain di Ethereum.

Con una serie impressionante di partner come Aave, Sushiswap e Decentraland, Polygon (MATIC) è diventato rapidamente una soluzione popolare per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni decentralizzate scalabili e a basso costo. La sua versatilità e l'interfaccia user-friendly la rendono una piattaforma promettente non solo per gli sviluppatori, ma anche per gli investitori e gli appassionati di criptovalute che desiderano ampliare il proprio portafoglio.

Polygon (MATIC) ha recentemente stretto una nuova partnership con Salesforce, il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) numero uno negli Stati Uniti. Salesforce permetterà ai suoi utenti di creare NFT basati su Polygon utilizzando i token MATIC come mezzo di scambio, che potranno poi essere utilizzati nei programmi di fidelizzazione attraverso il software.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) è una rete oracolare decentralizzata che fornisce un trasferimento di dati sicuro e affidabile tra diverse reti blockchain e fonti di dati tradizionali. La piattaforma sfrutta i contratti intelligenti per eseguire le transazioni senza soluzione di continuità, evitando la necessità di intermediari. Permette invece alle blockchain di accedere a fonti di dati esterne alla catena, come API web o database tradizionali, migliorandone le funzionalità e i casi d'uso.

Chainlink (LINK) è una soluzione cruciale per gli sviluppatori che cercano di creare contratti intelligenti per applicazioni complesse, come DeFi, assicurazioni e gestione della catena di approvvigionamento. Il suo design affidabile e versatile garantisce che i dati siano sempre accurati, a prova di manomissione e tempestivi, offrendo agli sviluppatori la massima tranquillità nella progettazione di soluzioni complesse basate su smart contract.

Chainlink (LINK) sta lanciando un utile strumento chiamato Chainlink Functions che consente agli sviluppatori di collegare le dApp Web3 con le API Web2. Chainlink Functions è self-service e serverless e consente di integrare l'infrastruttura Web2 con applicazioni decentralizzate. Chainlink (LINK) è noto per la sua capacità di espandere il numero di casi d'uso della blockchain e Chainlink Functions aiuta il progetto a raggiungere ulteriormente questo obiettivo.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un DEX innovativo attualmente in fase di sviluppo per l'ecosistema Ethereum. I trader possono accedere a uno spettro di attività negoziabili più ampio di quello che si può trovare su piattaforme analoghe, poiché TMS Network (TMSN) offre criptovalute, forex e azioni tradizionali in un'unica piattaforma di derivati.

Il progetto, essendo interamente decentralizzato, consente agli utenti di negoziare derivati mantenendo la piena custodia dei propri asset sulla catena. Offre inoltre una serie completa di strumenti di trading che includono strategie di investimento AI, iniziative di copy trading e analisi on-chain per aiutare gli utenti a rimanere informati e ottimizzare il loro trading on-chain.

Il token nativo di TMS Network (TMSN) è stato rilasciato durante una prevendita che ha registrato il tutto esaurito durante la fase di apertura. Il progetto ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari grazie all'afflusso degli utenti di Web3 alla prevendita per sostenere lo sviluppo di un nuovissimo Ethereum DEX.

Considerazioni finali

Mentre Polygon (MATIC) e Chainlink (LINK) hanno faticato a tenere il passo con altre altcoin all'inizio del 2023, gli investitori hanno iniziato a chiedersi se riusciranno mai a recuperare i loro precedenti massimi storici. Nel frattempo, nuovi progetti come TMS Network (TMSN) entreranno nella scoperta dei prezzi una volta rilasciati sulle borse, il che potrebbe colmare il divario di market cap rispetto a progetti importanti come Polygon (MATIC) e Chainlink (LINK) nel corso del tempo.

TMS Network (TMSN) è una soluzione on-chain altamente innovativa, quindi non c'è da stupirsi che la prevendita sia stata finora molto popolare. Il token è disponibile al prezzo di 0,085 dollari ed è ampiamente considerato ad alto potenziale nell'economia online decentralizzata.

