Iveco Group punta forte sui "bisonti" a emissione zero e acquisisce il 100% della joint venture con Nikola

Passo avanti di Iveco Group, che fa suo l'intero controllo della partneship con Nikola Corporation. Una joint venture nata nel 2019 tra il celebre marchio torinese di mezzi pesanti e il brand americano di Phoenix, Arizona, specializzato in veicoli commerciali a emissioni zero.



Bisonti a emissioni zero

E nonostante la pandemia e le difficoltà, tra Europa e Nord America, il progetto è andato avanti fino alla svolta di oggi, dopo aver lanciato sul mercato veicoli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle) e a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle).



Una spesa da 55 milioni di dollari

Iveco prende il controllo della collaborazione per un corrispettivo in parte in contanti (35 milioni di dollari) e in parte in azioni Nikola (20 milioni di