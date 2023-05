La rinascita delle criptovalute di aprile 2023: Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE) riusciranno a eguagliare le impressionanti performance di TMS Network (TMSN)?

I mercati delle criptovalute hanno registrato un'azione rialzista dei prezzi dall'inizio del 2023. Le altcoin come Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE), tuttavia, non sono riuscite ad eguagliare i guadagni ottenuti da nuovi progetti come TMS Network (TMSN). Con il prossimo mercato delle criptovalute proprio dietro l'angolo, gli analisti dei prezzi hanno approfondito questi tre progetti per scoprire quale sarà il più performante nei prossimi anni.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) è una rete blockchain progettata per risolvere alcuni dei problemi più urgenti nello spazio delle criptovalute. Lanciata nel 2017, Cardano (ADA) nasce da un'idea del cofondatore di Ethereum Charles Hoskinson e sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alle sue caratteristiche uniche.

A differenza di altre piattaforme di criptovalute, Cardano (ADA) utilizza un algoritmo di consenso proof-of-stake, che riduce il consumo energetico e le commissioni di transazione. Inoltre, Cardano (ADA) utilizza un'architettura a strati che separa i livelli di contabilità e di calcolo, rendendo più facile l'aggiornamento del protocollo.

Cardano (ADA) sta rilasciando un aggiornamento della sua infrastruttura blockchain. L'aggiornamento si chiamerà Hydra. È stato appositamente progettato per aumentare la scalabilità della blockchain di Cardano (ADA), con un massiccio aumento previsto delle transazioni al secondo (TPS). Una volta che Hydra sarà operativo, si prevede che Cardano (ADA) sarà in grado di elaborare fino a 1 milione di TPS.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta creata nel 2013 dagli ingegneri informatici Billy Markus e Jackson Palmer come scherzo basato sul meme "Doge". Tuttavia, nonostante le sue origini umoristiche, Dogecoin (DOGE) ha guadagnato un notevole seguito nel mondo delle criptovalute.

Dogecoin (DOGE) è decentralizzata, ossia non è controllata da alcuna autorità centrale, e le transazioni sono registrate su un libro mastro pubblico, che la rende trasparente e sicura. La popolarità di Dogecoin (DOGE) è aumentata nel 2021 dopo che alcune celebrità, tra cui Elon Musk e Mark Cuban, l'hanno sostenuta pubblicamente sui social media.

La capitalizzazione di mercato di Dogecoin (DOGE) è cresciuta rapidamente, diventando una delle prime 10 criptovalute per valore di mercato. Nonostante le sue origini ludiche, Dogecoin (DOGE) è diventata una seria opzione di investimento nel mondo delle criptovalute grazie alla sua impressionante efficienza come protocollo proof-of-work.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un nuovo DEX costruito su Ethereum che combina il trading di asset tradizionali e digitali. La piattaforma offre anche una serie di strumenti di trading approfonditi che possono aiutare i trader a massimizzare i loro profitti, tra cui un costruttore di strategie alimentato dall'intelligenza artificiale, analisi on-chain e segnali di trading algoritmici.

TMS Network (TMSN) permette ai suoi utenti di fare trading on-chain mantenendo la piena custodia delle loro criptovalute. Offrendo una suite completa di strumenti di trading in una soluzione decentralizzata, TMS Network (TMSN) offre tutte le funzionalità di una borsa centralizzata mantenendo la sicurezza della decentralizzazione.

Il token nativo di TMS Network (TMSN) è stato rilasciato durante una prevendita in cui sono stati raccolti già 4 milioni di dollari di finanziamenti. Il valore del token è salito alle stelle durante l'evento grazie alla domanda diffusa per la soluzione DEX del progetto, in quanto gli utenti di Ethereum prevedono una crescita importante per la piattaforma.

Conclusione

Cardano (ADA) e Dogecoin (DOGE) continuano a sottoperformare dopo aver raggiunto i massimi storici nel 2021. Mentre entrambi i token hanno un potenziale di rialzo significativo rispetto all'attuale livello di prezzo, TMS Network (TMSN) ha sovraperformato entrambi negli ultimi tempi.

Il token nativo di TMS Network (TMSN) è attualmente disponibile al livello di prezzo di 0,085 dollari. Gli analisti dei prezzi prevedono rendimenti significativi, con alcuni che anticipano un ulteriore guadagno di 50 volte che potrebbe portare il token ancora più in alto. Sembra sicuramente un ottimo acquisto in vista del prossimo mercato delle criptovalute.

