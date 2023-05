Techstars rilancia la sua missione innovativa: altre 10 start up escono dall'acceleratore tra mobilità, sostenibilità, robotica e logistica

Il conto alla rovescia è arrivato quasi alla fine. Giovedì 11 maggio alle 18, alle Ogr, si terrà il "demo day" dell'acceleratore “Torino Cities of the Future” di Techstars, durante il quale si presenteranno dieci startup innovative provenienti da diversi Paesi europei. Tutte hanno concluso un programma di accelerazione di 13 settimane in settori come mobilità, sostenibilità, robotica, logistica e EdTech.

70 milioni di dollari per 400 posti di lavoro

Si fissa così il giro di boa di un viaggio che negli ultimi 3 anni e mezzo ha visto avviare il primo acceleratore di smart mobility e il primo programma internazionale presso le OGR di Torino. Nel 2022, il programma si è ampliato diventando il primo acceleratore in Italia focalizzato sulle Smart Cities. Gli alunni degli ultimi tre anni hanno raccolto oltre 70 milioni di dollari in finanziamenti e creato più di 400 posti di lavoro. Un'attività svolta in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Crt.

La presentazione davanti al pubblico e agli investitori

Durante il demo day le startup potranno presentarsi di fronte ad un pubblico di investitori, potenziali clienti, partner e attori del settore delle startup provenienti da tutta Europa.





La quarta edizione del programma mette in luce la crescente industria italiana del Venture Capital che ha vissuto un anno record nel 2022, con capitali investiti che hanno superato 1,8 miliardi di euro, rappresentando un aumento del 48% rispetto all'anno precedente.

Le dieci startup

Le dieci startup che si presenteranno al Demo Day sono la francese Automatika, che sfrutta l'intelligenza artificiale per permettere ai robot di muoversi facilmente in spazi non strutturati. Empethy, invece, è un'italiana che si occupa di chi sceglie e adotta un animale domestico.

Italiana anche Heloola, il Club del libro digitale che rivoluziona il modo in cui i libri vengono commercializzati, venduti e letti. Mentre è portoghese Intuitivo, piattaforma utilizzata dagli insegnanti che facilita la valutazione scolastica.

Pack è una piattaforma HR-Tech per favorire la crescita delle persone attraverso il mentoring basato sui dati, mentre Preflet (lusitana anche in questo caso) è la piattaforma che rende gli edifici più sostenibili permettendo di gestire, ridurre e ottimizzare le spese energetiche.

Olandese è Sirius, piattaforma che permette alle aziende di piccole e medie dimensioni di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Mentre Sorair arriva dal Regno Unito e rappresenta una piattaforma innovativa che si integra perfettamente con droni, sensori e telecamere per aumentare la sicurezza e prevenire i furti di beni.