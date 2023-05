Secondo anniversario beatificazione Rosario Livatino, su di lui una mostra al Palagiustizia

Oggi ricorre il secondo anniversario della beatificazione del magistrato Rosario Livatino, assassinato dalla mafia nel 1990. Ecco come ne ha parlato il vescovo ausiliare di Torino, Alessandro Giraudo, all'inaugurazione della mostra sulla sua figura in corso al Palagiustizia di Torino fino a 13 maggio per iniziativa della Libera Associazione Forense.

"Rosario Livatino è per la Chiesa un modello di santità, non solo per il martirio che ha subito, ma per quella testimonianza, martirio quotidiano, che nella sua vita è stato l’essere credibile come uomo, come credente e come giudice. In questo ci ricorda che la beatitudine non è altro che rimanere nell’abbraccio di Dio, sotto il Suo sguardo, certi che la carità e la giustizia sono i luoghi dove ancora oggi e sempre possiamo sperimentare la ricchezza di quel bene che è più forte del male.