Passi in avanti per la riqualificazione della "Norberto Bobbio" di Barriera, che verrà demolita e ricostruita

A vincere il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo edificio è stata Politecnica Europa, come stabilisce la delibera approvata questa mattina dalla giunta. Con la demolizione della scuola di via Santhià, costruita nel 1966, l’Amministrazione intende ricostruire un edificio scolastico che soddisfi nuovi standard qualitativi per creare una struttura sicura, all’avanguardia, inclusiva e sostenibile con un occhio attento alle più attuali richieste nel campo della didattica.

Una costruzione che avrà una funzione propulsiva nella vita del quartiere, di riferimento per la comunità e di aggregazione sociale.