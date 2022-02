Pnrr, Torino vuole ricostruire la media "Norberto Bobbio" con i soldi dell'Europa

Torino vuole ricostruire la scuola media "Norberto Bobbio" di via Santhià 76 con i soldi dell'Europa. Nei prossimi giorni la Città, su proposta dell'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, presenterà al MIUR la candidatura per il progetto di demolizione e rifacimento dell’edificio scolastico in Circoscrizione 6 che sarà finanziato con le risorse del PNRR.

Con la demolizione della scuola di via Santhià, l’Amministrazione intende ricostruire un edificio scolastico che soddisfi nuovi standard qualitativi per creare una nuova struttura sicura, all’avanguardia, inclusiva e sostenibile con un occhio attento alle più attuali richieste nel campo della didattica. Una costruzione che avrà una funzione propulsiva nella vita del quartiere, di riferimento per la comunità e di aggregazione sociale.

“Auspico che la nostra candidatura abbia un esito favorevole: nuovi edifici scolastici possono offrire migliori condizioni di apprendimento per gli studenti, e non solo". sottolinea Salerno, che aggiunge: "Oggi l’importanza della qualità delle strutture, delle attrezzature e degli ambienti assume un ruolo determinante per il miglioramento dell’istruzione come fattore chiave per lo sviluppo economico e sociale”.

Restauro per la Pestalozzi e Boncompagni

L’intervento sarà inserito, per l’anno 2022, nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Contestualmente la Giunta ha approvato altre due delibere, sempre su proposta dell’assessora, con la quale la Città candida alla Regione i progetti di restauro e adeguamento normativo degli edifici scolastici ‘Pestalozzi’ in via Banfo 32 e ‘Boncompagni’ in via Vidua 1, per il finanziamento ministeriale.